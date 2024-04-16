全中運射擊／國男組趙佳葦破紀錄摘金　劉志祥「沖天炮」帶來好運

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出身自射擊世家的劉志祥，爸媽皆為射擊好手，更曾是空氣步槍的紀錄保持人，從小耳濡目染之下，國三的劉志祥也對射擊產生興趣，從去年起才正式接受訓練，昨天他才剛拿下國中組空氣手槍混合團隊金牌，今天又再添一金一銅。
頂著「沖天炮」髮型出賽的劉志祥笑說：「超開心，我終於實現目標了！」劉志祥坦承比賽壓力大，所以他會不斷跟自己對話，專注於動作的完成，儘量不受現場加油聲與對手的比數影響，劉志祥透露：「由於昨天同學叫我綁『沖天炮』髮型，結果效果很好順利奪金，所以今天照樣以這個造型出賽，希望能延續手感。」大崗國中教練唐嘉信則說：「其實劉志祥今天把我們嚇壞了，好在決賽有發揮出來，最後一發也幸運贏過對手。」劉志祥表示，每天都會練1、2小時維持手感，未來上高中後也會繼續練， 希望未來能當國手。
國中組男子10公尺空氣手槍團體賽，桃園市新明國中的吳鼎濬、葉仲宸與陳家程3人聯手以1606分奪得團體賽金牌，基隆市明德國中的黃胤儒、林書群與李孟桓則以1583分摘銀，桃園市大崗國中的廖晁揚、陳嘉樂與劉志祥射出1575奪銅。
下午輪到國中組男子10公尺空氣步槍決賽登場，H靶位的桃園市大崗國中王浩宇原本一路小幅領先，眼看勝利即將到手，沒想到D靶位的林內國中趙佳葦雖然身材瘦小，卻在最後一發克服緊張，終場以244.4分破大會紀錄逆轉奪金，而原紀錄是由桃園市南崁國中的黃士祐於111年締造的243.3分。
而王浩宇賽後幾乎氣力放盡，在隊友與教練共同攙扶下慢慢走出賽場。
收下個人生涯首面金牌、國二生的趙佳葦賽後興奮地表示：「最後一發雖然手一直抖，有點不知所措，但心裡只想著為校爭光，把動作做到位就好。」從國一接觸射擊運動以來，趙佳葦因身材緣故，單手舉起空氣手槍較吃力，因此選擇空氣步槍發展，雖然過程遇到不少困難，不過父母仍相當支持，他也覺得練射擊可以讓自己冷靜下來，期許以後能成為一名教練，林內國中教練朱嬿儒很肯定趙佳葦，她說：「趙佳葦這次比賽有確實把實力發揮出來，他是一位比較容易放飛自我的孩子，雖然有一點過動，但他相當投入射擊，是一位有天份且肯努力的選手。」
與金牌擦身而過的王浩宇因新冠確診後體力不若以往，且遲遲找不出確切原因，只要比賽時間一久就會頭暈缺氧，賽後拄著手仗上台領取1金1銀，教練表示，他的狀況已經比去年好多了，之前打完疫苗整個人腿軟，還有段時間無法上學，現在慢慢有改善了。
國中組男子10公尺空氣步槍團體賽方面，桃園市大崗國中的王浩宇、孫業展與鄭丞芫以1819.5分，摘下金牌，桃園市南崁國中的康博凱、周泳霖與陳政宏以1798.9分，獲得銀牌，臺中市中山國中的張棨華、何承峰與黃宣維則以1745.6分，奪下銅牌。