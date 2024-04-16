今天就衝！7-11寄杯美式、厚乳拿鐵買1送1　全家福樂牛奶20元快搶

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Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。
◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元🔎點此購買
◾大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折，原價70元、特價35元🔎點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折，原價60元、特價30元🔎點此購買
以上於活動期間購買／贈送商品，且在2024年05月20日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜4月15日至4月19日
◾福樂活力 B綜合維他牛乳買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾美粒果蜜桃蘇打買1送1，5折，原價35元、特價18元
📍APP｜4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月13日至4月17日
◾濃萃美式15杯520元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）