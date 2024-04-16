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今天就衝！7-11寄杯美式、厚乳拿鐵買1送1　全家福樂牛奶20元快搶

▲7-11咖啡隱藏優惠，包括厚乳拿鐵、蜂蜜美式、青梅冰茶買1送1，可以送禮也可以自用，並且可存在APP內寄杯慢慢喝。（圖／7-11提供）
▲7-11咖啡隱藏優惠，包括厚乳拿鐵、蜂蜜美式、青梅冰茶買1送1，可以送禮也可以自用，並且可存在APP內寄杯慢慢喝。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

超商咖啡買1送1優惠又來啦！Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏優惠，包括厚乳拿鐵、蜂蜜美式、青梅冰茶買1送1，可以送禮也可以自用，並且存在APP內寄杯慢慢喝；全家本週則有限時優惠券，包括福樂綜合維他牛乳、美粒果蜜桃蘇打領券可享買1送1優惠，其中蜜桃蘇打原價35元，相當於特價18元開喝。

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🟡LINE禮物
Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏版優惠外，還可以寄杯慢慢喝，除了送禮也能拿來自用。

◾大杯熱厚乳拿鐵買1送1，5折，原價65元、特價33元🔎點此購買
◾大杯冰蜂蜜美式買1送1，5折，原價70元、特價35元🔎點此購買
◾青梅冰茶買1送1，5折，原價60元、特價30元🔎點此購買

以上於活動期間購買／贈送商品，且在2024年05月20日 23:59以前於門市使用完畢，購買者/送禮者可獲得同款商品之贈品券乙份。

▲Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏優惠，包括厚乳拿鐵、蜂蜜美式、青梅冰茶買1送1。（圖／翻攝自APP）
▲Line禮物販售的電子票券，有7-11咖啡隱藏優惠，包括厚乳拿鐵、蜂蜜美式、青梅冰茶買1送1。（圖／翻攝自APP）
🟡全家便利商店
📍APP優惠趣｜4月15日至4月19日
◾福樂活力 B綜合維他牛乳買1送1，5折，原價39元、特價20元
◾美粒果蜜桃蘇打買1送1，5折，原價35元、特價18元

▲全家本週則有限時優惠券，包括福樂綜合維他牛乳、美粒果蜜桃蘇打領券可享買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
▲全家本週則有限時優惠券，包括福樂綜合維他牛乳、美粒果蜜桃蘇打領券可享買1送1優惠。（圖／翻攝自APP）
📍APP｜4月16日
◾大杯冰嘉明拿鐵買2送1，6.7折（原價75元、特價50元）
◾大杯燕麥拿鐵買2送1，6.7折（原價65元、特價43元）

▲嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
▲嘉明拿鐵線上寄杯買2送1。（圖／業者提供）
🟡7-ELEVEN
📍APP｜4月13日至4月17日
◾濃萃美式15杯520元，6.9折（原價50元、特價35元）
◾厚乳拿鐵13杯520元，6.2折（原價65元、特價40元）
◾大杯卡布奇諾14杯520元，6.8折（原價55元、特價37元）
◾蜂蜜美式11杯520元，6.8折（原價70元、特價47元）
◾一顆檸檬青茶／紅茶12杯520元，7.2折（原價60元、特價43元）

▲濃萃美式咖啡15杯520元、厚乳拿鐵咖啡13杯520元，還有一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶 12杯520元。（圖／7-11提供）
▲濃萃美式咖啡15杯520元、厚乳拿鐵咖啡13杯520元，還有一顆檸檬青茶/一顆檸檬紅茶 12杯520元。（圖／7-11提供）

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