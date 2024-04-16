天王星「花花」成功獲救！自行下樓回到主人身邊 健康狀況無虞
受到花蓮強震影響，天王星大樓嚴重傾斜倒塌，縣府不得不執行拆除作業，原本裡面有5隻住戶愛貓，陸續脫困後，現在只剩下2隻「花花」、「偶膩」。昨（15）日晚間傳出好消息，受困在8樓住戶余小姐的三花貓「花花」自行下樓，跑到誘捕籠裡，回到主人身邊，除了身體一些脫水與擦傷，健康狀態無虞。目前僅剩5樓住戶陸小姐養的乳牛貓「歐膩」仍待救。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，昨天就有民眾拆除大樓的直播影片發現「花花」現身，工作人員立刻上前誘捕，不過由於房屋傾斜、瓦礫堆縫隙小等，救援任務十分困難，無法順利誘捕，後續在晚間7時許，有員警在花崗街發現貓咪蹤影，在附近的主人接獲通知後趕緊前往現場，大喊「花花回家了」，聽見主人呼喚，花花乖順地進到誘捕籠內，僅身體有些脫水與輕微擦傷，沒有生命危險。
主人余小姐也在臉書發文，激動寫下「找到花花了啊啊啊啊」，余小姐說，花花是在爸爸的呼喚下探出身子來，然後自己走進誘捕籠的。花花目前檢查的情況只是脫水和一點點發燒，體重有減輕但是體態還不錯，身上僅有一些小擦傷，目前已交由醫療團隊接手做更詳細的檢查與照顧。
另外，最後一隻待尋貓咪「歐膩」也有出現直播畫面，不過因為太過膽小，立即跑走消失，飼主目前放誘捕籠及大聲公，試圖引導愛貓回家。