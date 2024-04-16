股市迎新變數？謝金河：避險風險意識上升　資金正在尋找新方向

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也因此，昨（15）日黃金寫下2406.5美元新高，白銀也跑到29.06美元，而比特幣先前跑到73518美元，謝金河認為，這都代表全球股市漲多後，資金默默在找新方向。而中國老百姓把目光轉向黃金，各國央行加碼，加大黃金多頭走勢。比特幣其實已經大漲很久了，而一向不利儲藏的白銀也發動漲勢，股市壓力就會上升。
謝金河表示，這次伊朗無人機攻擊以色列，新聞顯示99%的無人機被打下，美國也公開表示支持以色列的自我防衛，但不支持以色列對外擴大攻擊，這也暗示這場中東戰局有一定的限度，但地緣風險持續升溫，已是金融市場共識，股滙市會有一定的壓力。
謝金河認為上週道瓊工業指數下跌920.8點，費城半導體指數下跌1.9%，今年首季資金流入美國是20年以來次高，在輝達、美超微、超微等大幅上漲後，美國股市逐漸面臨回檔修正壓力。昨日越南胡志明及河內股市暴跌，也顯示越南可能有新的變化。
此外，匯市是日圓貶值觸及154兌一美元新低，美元指數越過106，美元匯價走高，也帶動亞洲貨幣貶值，這場伊朗攻擊以色列事件，可能對金融市場帶來新效應，資金避險意識上升，漲幅大，乖離太大的標的，會面臨老人與狗的修正壓力！