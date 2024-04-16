地緣風險升溫　新台幣再探逾5個月新低、日圓再刷新34年低點

空頭持續發力　台股開盤下跌150點、台積電挑戰守穩800元

▲美股四大指數昨（15）日全數收黑，空頭氣氛也延續到台北股市今（16）日的表現，開盤下跌150點，來到20299點，預估成交量為4400億元。（圖／NOWnews資料照）
▲美股四大指數昨（15）日全數收黑，空頭氣氛也延續到台北股市今（16）日的表現，開盤下跌150點，來到20299點，預估成交量為4400億元。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

中東地緣政治緊張，再加上美國零售數據表現強勁，降低聯準會儘速降息的預期，拖累美股四大指數昨（15）日全數收黑，空頭氣氛也延續到台北股市今（16）日的表現，開盤下跌150.65點，來到20299.12點，預估成交量為4400億元。

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大盤持續呈現疲弱，中小型股也續跌，櫃買指數開盤下跌1.11點，來到251.39點，領先大盤跌破月線，預估成交量為1100億元。開盤量大強勢股為：漢翔、和成、中光電、佳龍、淳安；開盤量大弱勢股為：鴻海、大同、三商壽、台積電、聯電。

權值股全數走低，權王台積電開盤下跌4元，來到802元，挑戰守穩800元關卡；鴻海下跌4.5元，來到141.5元；聯發科下跌45元，來到1065元。

前幾天強勁的電線電纜股零星點火，大亞持續發光發亮，上漲0.8元，來到56.4元，續創歷史新高，榮星強漲逾7％，來到22.25元。

軍工概念股續強，和成開盤亮燈漲停，亞航上漲逾3%，漢翔上漲逾1%。

中東持續緊張，在伊朗對以色列實施大規模襲擊後，國際社會高度關注以國後續反應，擔心若有不慎，恐導致區域緊張全面升級，加上美國10年公債殖利率飆升，也給美國股市昨（15）日開高走低，道瓊指數跌248.13點或0.65%，收37735.11點；那斯達克指數下跌290.08點或1.79%，收15885.02點；標普500指數下跌61.59點或1.2%，收5061.82點；費城半導體指數下跌65.95點或1.39%，收4679.10點。

官方也公布美國3月零售銷售成長0.7%，高於預期，顯示美國消費強勁，並冷卻聯準會今年降息的預期。隨著零售銷售強勁，美債殖利率飆升，美國10年期美債殖利率上漲11個基點至4.61%。

科技股方面，AMD下跌1.81%；美光下跌0.94%；博通下跌2.48%；高通跌0.85%；輝達下跌2.48%；應用材料下跌1.05%；德儀上漲0.01%。

台股ADR以聯電領跌。台積電ADR下跌1.67%；日月光ADR下跌0.18%；聯電ADR下跌1.88%；中華電信ADR漲0.34%。

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