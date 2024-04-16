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恐有軍事用途！中國資助柬埔寨開鑿運河　斥資544億元

▲柬埔寨將在中國的資助下修建一條運河，然而鄰國擔憂此運河恐有軍事用途。（圖／翻攝自X）
▲柬埔寨將在中國的資助下修建一條運河，然而鄰國擔憂此運河恐有軍事用途。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

柬埔寨高度依賴中國資金，近期將在中國的資助下修建一條運河，然而鄰國擔憂此運河恐有軍事用途，由於該運河連接流經其他國家的湄公河，美國研究員指出這條運河可能被用來加強中國在東南亞國家的軍事存在，對越南等鄰國構成潛在的安全威脅。

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根據《聯合早報》，預計修建的「德崇富南運河（Techo Funan Canal）」，從沿海的白馬港延伸至金邊港，連接洞裡薩湖、洞裡巴薩克河與湄公河，繞過以往經過的越南南部港口。湄公河流經緬甸、寮國（老撾）、泰國、柬埔寨和越南。柬埔寨開鑿運河，引發鄰國擔憂湄公河水源和生態環境會受影響，也擔心運河會用作軍事用途，威脅周邊國家安全。

據悉，這條跨區域水道全長約180公里，預計耗資17億美元（約新台幣544億元），將耗時四年興建，去年10月中國路橋集團在北京的「一帶一路」峰會上獲頒合同，工程將在今年展開。根據柬媒的說法，運河建成後中企擁有40至50年的運河獨家管理權，並保留包括收取費用等在內的運營控制權，期滿後運河的管理權會交回給柬埔寨。

鄰國越南則擔心德崇富南運河可能用於軍事目的，讓南中國海主權爭端出現態勢變化。越南人民公安政治學院上個月引述外部研究稱，「運河將創造必要的深度，足以讓軍艦從泰國灣或雲壤海軍基地深入內陸，對整個地區的國防和安全形勢產生重大影響。」

美國史汀生中心東南亞項目的研究稱，運河可能會有堤壩的作用，阻止水流到達越南南部湄公河三角洲的關鍵地區，導致在運河以南形成乾旱區，在運河以北形成溼潤區，嚴重影響農業活動，並危及這個地區脆弱物種的棲息地。

另外，目前居住在擬建運河所經過地區的150萬柬埔寨人中，部分須因運河開鑿而遷居，影響人民生活和當地活動。柬埔寨總理洪馬內11日對上述指控提出反駁，強調不會允許任何國家將柬埔寨作為軍事基地，並說：「德崇富南運河將促進經濟發展，使數百萬人受益，同時不會影響湄公河主流的水流。」

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