恐有軍事用途！中國資助柬埔寨開鑿運河　斥資544億元

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據悉，這條跨區域水道全長約180公里，預計耗資17億美元（約新台幣544億元），將耗時四年興建，去年10月中國路橋集團在北京的「一帶一路」峰會上獲頒合同，工程將在今年展開。根據柬媒的說法，運河建成後中企擁有40至50年的運河獨家管理權，並保留包括收取費用等在內的運營控制權，期滿後運河的管理權會交回給柬埔寨。
鄰國越南則擔心德崇富南運河可能用於軍事目的，讓南中國海主權爭端出現態勢變化。越南人民公安政治學院上個月引述外部研究稱，「運河將創造必要的深度，足以讓軍艦從泰國灣或雲壤海軍基地深入內陸，對整個地區的國防和安全形勢產生重大影響。」
美國史汀生中心東南亞項目的研究稱，運河可能會有堤壩的作用，阻止水流到達越南南部湄公河三角洲的關鍵地區，導致在運河以南形成乾旱區，在運河以北形成溼潤區，嚴重影響農業活動，並危及這個地區脆弱物種的棲息地。
另外，目前居住在擬建運河所經過地區的150萬柬埔寨人中，部分須因運河開鑿而遷居，影響人民生活和當地活動。柬埔寨總理洪馬內11日對上述指控提出反駁，強調不會允許任何國家將柬埔寨作為軍事基地，並說：「德崇富南運河將促進經濟發展，使數百萬人受益，同時不會影響湄公河主流的水流。」