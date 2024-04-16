Caitlin Clark正式成為WNBA選秀狀元！曾打破NCAA眾多紀錄　　

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「在正式選秀之前，我感到有點焦慮，從二年級開始，我就一直夢想著這一刻。最重要的是，我試圖融入其中，這是我應得的，這就是為什麼我感到如此自豪。」Caitlin Clark在成為狀元後笑著向記者說到。
Caitlin Clark出生於愛荷華州，身高約183公分，在場上主要打控球後衛，在大學招募中，她被評為五星級新生，在當屆排名第4，她最終選擇替家鄉大學愛荷華大學效力，當時球隊並非傳統強隊，在1993年之後就再也沒打進過NCAA錦標賽的最終4強，不過在Clark到來後，球隊也出現轉機。
Caitlin Clark曾2度獲選為年度全國最佳球員，她以總分3951分結束了她的大學生涯，這是男子和女子NCAA一級歷史上的最高總分紀錄，她的NCAA總得分達到3685分，打破了由男籃球員「手槍皮特」Pete Maravich高懸54年的史上最高總得分記錄（3667分），同時幫助愛荷華大學連續2年闖進冠軍戰，這是球隊歷史上的第一次。
她標誌性的三分外線、精彩的助攻和難以阻擋的進攻火力，（高四時場均得到31.6 分，大學生涯場均得到28.4 分），吸引了眾多愛荷華州和客場的觀眾進場看球，同時收視率在她的好表現之下，也屢屢創下新高。
自 2016 年傳奇球星Tamika Catchings退役之後，狂熱隊就再也沒有出現在季後賽中。但隨著今日在選秀會上成功網羅Caitlin Clark之後，她將與與去年的狀元Aliyah Boston聯手，這對二人組勢必會改變球隊，甚至可能是聯盟未來幾年最耀眼的二人組之一。
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