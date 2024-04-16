李亦伸專欄／湖人故意輸鵜鶘劇本太可笑　預測勇、湖攜手晉季後賽

KD稱保持健康的關鍵是「遠離假摔者」！點名批評倒地騙哨音的球員

▲太陽球星「KD」Kevin Durant本季並沒有出太多傷病，他表示「遠離假摔者」，不讓這些傢伙倒地時壓自己的腳，是他能保持健康的重要原因。。（圖／美聯社／達志影像）
▲太陽球星「KD」Kevin Durant本季並沒有出太多傷病，他表示「遠離假摔者」，不讓這些傢伙倒地時壓自己的腳，是他能保持健康的重要原因。。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

鳳凰城太陽在2023-24賽季搶下西區第6種子晉級季後賽，太陽球星「KD」Kevin Durant本季並沒有出現太多傷病，單季出賽75場也寫下KD離開金州勇士隊後的新高。在接受《亞利桑那共和報》採訪時，KD表示「遠離假摔者」，不讓這些傢伙倒地時壓自己的腳，是他能保持健康的重要原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Durant本賽季出賽75場，這是他自2018-19賽季為金州勇士出賽78場比賽以來的最多紀錄，在2019年他因為在總冠軍賽阿基里斯腱受傷而報銷，在那之後傷病就不斷影響著他的出勤數，在過去的3季例行賽，Durant的出場次場次都不超過55場。

勇士主將Kevin Durant受傷離場。 （圖／美聯社／達志影像）
Kevin Durant在2019年總冠軍賽上，因阿基里斯腱受傷而報銷。 （圖／美聯社／達志影像）
「今年沒有球員倒在我的腿上，」Durant在回答為何本季能保持健康狀況時，如此說道，「過去兩季，我連續2年被假摔的隊友和對手撞到腿，導致我內側副韌帶受傷。 如果不是這樣，我本可以打更多場的比賽，我很高興本季沒被人弄傷。雖然有一些讓人心煩的傷病，但這算是日常的情況。我對此很感激。」

「就是遠離那些故意製造碰撞的假摔人——那些試圖倒在地上騙哨音，並不惜因此傷害他人的那些球員。我知道他們是誰，我盡量會遠離他們。」Durant在這次訪問中，相當直接地點名批評這些乞討哨音的球員。

上賽季，熱火球星Jimmy Butler投籃時被封蓋，之後跌到了Durant的腿上，導致KD在2023年1月9日右膝受傷，因此缺席了近2個月的時間。受傷發生時，KD仍在布魯克林籃網隊。2023年3月1日，他在夏洛特回歸，打了他在太陽隊的處女秀。

而在更之前的一個賽季，2022年1月15日，KD籃網隊隊友Bruce Brown在攻防轉換中想阻止鵜鶘隊前鋒Herbert Jones推進，他被衝撞後跌坐在Durant的左膝上，後者因此直到3月3日才從膝蓋扭傷中恢復過來。

「有時你無法控制人們跌向你的腿。」KD表示，他只能盡自己最大的能力去避開這種情況，但在場上很多情況會發生，因此他其實也不太會去向傷病的問題。

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

詹皇、Curry與KD進夢幻隊！美國男籃前進巴黎奧運　豪華陣容曝光

NBA世代變了！ 昔日巨頭Curry、LeBron附加賽掙扎　KD僅低空飛過

影／字母哥「無碰撞倒地」、與當年KD的情況相似！左小腿傷情曝光

NBA／鳳凰城太陽光靠單打未必有效　KD、Booker身邊缺人「吃餅」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞