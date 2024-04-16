KD稱保持健康的關鍵是「遠離假摔者」！點名批評倒地騙哨音的球員

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「今年沒有球員倒在我的腿上，」Durant在回答為何本季能保持健康狀況時，如此說道，「過去兩季，我連續2年被假摔的隊友和對手撞到腿，導致我內側副韌帶受傷。 如果不是這樣，我本可以打更多場的比賽，我很高興本季沒被人弄傷。雖然有一些讓人心煩的傷病，但這算是日常的情況。我對此很感激。」
「就是遠離那些故意製造碰撞的假摔人——那些試圖倒在地上騙哨音，並不惜因此傷害他人的那些球員。我知道他們是誰，我盡量會遠離他們。」Durant在這次訪問中，相當直接地點名批評這些乞討哨音的球員。
上賽季，熱火球星Jimmy Butler投籃時被封蓋，之後跌到了Durant的腿上，導致KD在2023年1月9日右膝受傷，因此缺席了近2個月的時間。受傷發生時，KD仍在布魯克林籃網隊。2023年3月1日，他在夏洛特回歸，打了他在太陽隊的處女秀。
而在更之前的一個賽季，2022年1月15日，KD籃網隊隊友Bruce Brown在攻防轉換中想阻止鵜鶘隊前鋒Herbert Jones推進，他被衝撞後跌坐在Durant的左膝上，後者因此直到3月3日才從膝蓋扭傷中恢復過來。
「有時你無法控制人們跌向你的腿。」KD表示，他只能盡自己最大的能力去避開這種情況，但在場上很多情況會發生，因此他其實也不太會去向傷病的問題。
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