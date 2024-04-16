封口費案首度出庭　川普再批「政治迫害」

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但現實擺在這位77歲的極右翼共和黨人眼前，法官莫城(Juan Merchan)對這位刑事被告發布了例行警告，指出川普必須每天出席曼哈頓法院的訴訟程序，否則將面臨逮捕。
莫城也警告川普，不要重覆他過去經常利用煽動性的社群媒體貼文和在法庭的突發行為，來試圖干擾聽證會的作法。
莫城預計下週舉行聽證會，評估川普是否藐視法庭，因為他抨擊與案件有關的個人，違反了部分對他實施的禁言令。
遴選12名陪審團成員預計將是一個曲折的過程。這些陪審員保持匿名，以保護他們不會受到法官所謂的賄絡，或甚至身體傷害的風險。
在第一批宣誓的96名陪審員人選中，至少有50人很快被免任，因為他們表示，他們無法公平公正地處理這起涉及世界上最著名且最具爭議男性之一的案件。
另外9人在提出具有說服力的無法任職理由後被允許離開，而其餘的準陪審員則接受了關於他們的教育、興趣和新聞消費的詢問。
根據一位川普律師指出，這一程序將在當地時間16日上午9點30分(台灣時間16日晚間9點30)再次展開，並可能持續長達兩週的時間。
莫城也拒絕讓川普缺席23日的開庭，美國最高法院(US Supreme Court)當天將在另一件不相關的案件中，聽取川普宣稱的總統豁免權主張。
川普15日在離開法院時表示：「這是一場騙局。這是政治迫害」，「這個法官有很大的問題」。
川普被指控偽造商業紀錄，以掩蓋他與成人片影星「暴風女丹尼爾斯」(Stormy Daniels)之間的婚外情，避免他第一次的總統大選競選活動在最後一刻受到影響。
川普面臨另外3起刑事起訴，有關他在卸任後持有最高機密文件，以及他史無前例地試圖推翻2020年的總統大選敗選結果。
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