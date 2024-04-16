追「創意私房」內幕！80位高級會員身份曝　遍及醫生、老師、軍警

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據了解，創意私房又被稱為「台版N號房」，該網站有超過20萬部影片，逾5千名會員。根據《鏡週刊》報導，其中包含黃子佼在內的80名高級會員擁有購買未成年人不雅片、分屍及逼人吃屎喝尿等影片的權限，其他79人身份包括科技新貴、建商、醫師、老師等，甚至還有軍人及警察。
成為「創意私房」的會員，需先繳會費人民幣1,800元（約新台幣9,000元），創意私房會先給予二級會員帳號，並贈送1,800枚「圖幣」，讓會員能購買初階影片，想升等成高級會員，則得再花錢買才有資格。「創意私房」也讓會員以提供「原創影片」，並同意會員賣片賺錢，提供數量越多，還可直接跳升高級會員。
目前檢警已根據購片金流，鎖定創意私房80名高級會員的身分，將於近期展開搜索約談，將究責購買、持有未成年人不雅片的刑責，也會深入調查他們是否涉及偷拍、引誘他人拍攝裸照或不雅片，或涉嫌性侵、猥褻等妨害性自主罪刑。
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110