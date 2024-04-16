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追「創意私房」內幕！80位高級會員身份曝　遍及醫生、老師、軍警

▲藝人黃子佼購買未成年不雅片，檢警查出其片源來自性犯罪網站「創意私房」，黃子佼也成為高級會員，目前數位發展部已將創意私房強制封網，也透過金流鎖定80名高級會員身分，身份遍及醫生、老師、軍警，近期將擴大搜索約談。。（圖／黃子佼部落格）
▲藝人黃子佼購買未成年不雅片，檢警查出其片源來自性犯罪網站「創意私房」，黃子佼也成為高級會員，目前數位發展部已將創意私房強制封網，也透過金流鎖定80名高級會員身分，身份遍及醫生、老師、軍警，近期將擴大搜索約談。。（圖／黃子佼部落格）

記者孫唯容／綜合報導

藝人黃子佼購買未成年不雅片，檢警查出其片源來自性犯罪網站「創意私房」，黃子佼也成為高級會員，目前數位發展部已將創意私房強制封網，也透過金流鎖定80名高級會員身分，身份遍及醫生、老師、軍警，近期將擴大搜索約談。

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黃子佼遭控性侵、強吻、引誘少女拍裸照等案件，本月初偵查終結，檢方以事證不足、雙方和解為由，檢方給予2年緩起訴，需支付公庫120萬元，同時要求黃子佼寫下1200字悔過書。不過，檢調在搜索黃子佼家中事證的過程中，在其電腦硬碟內發現上百部私密影片，其中有7部是未成年少女的不雅片，這些少女多為台灣人，年齡從12到17歲不等，除了裸露畫面，還包含性虐待等內容。

據了解，創意私房又被稱為「台版N號房」，該網站有超過20萬部影片，逾5千名會員。根據《鏡週刊》報導，其中包含黃子佼在內的80名高級會員擁有購買未成年人不雅片、分屍及逼人吃屎喝尿等影片的權限，其他79人身份包括科技新貴、建商、醫師、老師等，甚至還有軍人及警察。

成為「創意私房」的會員，需先繳會費人民幣1,800元（約新台幣9,000元），創意私房會先給予二級會員帳號，並贈送1,800枚「圖幣」，讓會員能購買初階影片，想升等成高級會員，則得再花錢買才有資格。「創意私房」也讓會員以提供「原創影片」，並同意會員賣片賺錢，提供數量越多，還可直接跳升高級會員。

目前檢警已根據購片金流，鎖定創意私房80名高級會員的身分，將於近期展開搜索約談，將究責購買、持有未成年人不雅片的刑責，也會深入調查他們是否涉及偷拍、引誘他人拍攝裸照或不雅片，或涉嫌性侵、猥褻等妨害性自主罪刑。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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