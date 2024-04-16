讓台灣成智慧科技島！卓榮泰盼經長確保穩定供電、數發部強化打詐

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卓榮泰公布6名內閣人事，工程會主委由前宜蘭縣代理縣長陳金德擔任、國發會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任，金管會主委則是政大保險系教授彭金隆出任；經濟部長為崇越集團董事長郭智輝、數發部長為台灣資通訊領域專家黃彥男、國科會主委是南台科大校長吳誠文。
卓榮泰指出，準經濟部長郭智輝為崇越集團董事長，長期深耕半導體、光電、太陽能等領域，郭具備打造產業國際供應鏈的豐富經驗，期盼他能發揮業界強大的知識與廣大人脈，持續推動六大核心戰略產業，發展半導體、人工智慧、軍工、安空及通訊等五大信賴產業，扶植台灣的新創、中小企業，創造創新繁榮台灣。
對於民眾最關心供電問題，卓榮泰說，將會要求郭部長發揮在能源產業的專業，確保穩定供電、發展多元綠能、鼓勵產業深度節能，讓社會一起邁向永續生活，達到2050淨零轉型目標。
針對數發部長，卓榮泰說，黃彥男具備資安、通信、AI三項專長，這都是數發部需要具備的即戰力，他也曾經在行政院數位匯流辦公室跟科技會報辦公室服務過，產官學研資歷都非常傑出。
卓榮泰期盼，黃部長能夠站在守護資安的第一線，推動企業數位轉型的第一線，建構數位公共建設的第一線，強化防詐及隱私的保障，提升產業競爭力跟跨領域的合作，更需要培育更多人才，匯集集體的智慧，因應未來各項挑戰。
▲賴清德新任內閣人事公布，數發部長由台灣資通訊領域專家黃彥男出任。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）
卓榮泰強調，今天介紹的6位行動創新內閣的新夥伴，都是將來國家繁榮發展重要推手，他深深期盼，強強聯手發揮專業，放眼未來、立即行動，並在公共領域、政府機關導入技術創新、數位創新、服務創新，提高政府效能，培育下一代優秀人才，讓台灣成為智慧科技島。
卓榮泰提到，經濟發展固然是社會繁榮指標，公平分配更是為文明象徵，「我們會把這兩句話放在心裡，我們努力從這裡開始，並達到目標」。