楊寶楨復出合作基隆市府！柯文哲：早就知情「不贊同罷免謝國樑」
基隆市政府15日宣布，將由民眾黨前發言人、立院黨團前副主任楊寶楨擔任「2024基隆政策推廣大使」，並於5月中正式展開合作。對此，民眾黨主席柯文哲表示，她要去應徵自己知道，也覺得楊寶楨去做那個工作絕對沒問題，可以扮演好角色。
記者邱新博／台北報導
對於將擔任「2024基隆政策推廣大使」，楊寶楨昨表示，感謝有這個機會參與合作，很認同基隆市長謝國樑的理念，要將基隆打造成「亞洲最有愛城市」。對於楊寶楨的最新動向，柯文哲今天出席黨團會議後受訪表示，基隆市政府有市政推廣行銷需要，最近要成立1個叫兒少處，那他們需要有個擔任婦女兒童這種代言人角色，是做市政行銷；「那她就去應徵嘛就應徵上了，我覺得她去做那工作絕對沒問題，應該可以扮演好角色。」
媒體追問，這是否為另類藍白合？柯文哲說，這跟藍白合無關，只是就事論事；柯文哲也說，楊寶楨要去應徵該職位自己事先就知道。
媒體也關心，楊寶楨日後若選松信議員會披白袍還是藍袍，柯文哲則說，「哇 你怎麼不認為她會不會去基隆選還是去台中選？」現在講這個太早了。
至於基隆市長謝國樑目前面臨罷免，民眾黨是否會幫忙反制，柯文哲說，還是主張法律問題法律解決，不要法律問題政治解決；「老實講，這種罷免是要很強的理由，我覺得常常這樣搞到其實會讓整個行政受到干擾，我是不太贊成啦。」