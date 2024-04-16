一人被殺、全員宣戰！菲國稱若遭中國攻擊致死 啟動美菲共同防禦
菲律賓與中國因南海議題而關係緊張，上個月中國海警船隻在多起事件中向前往阿雲津礁（中國稱仁愛礁、西方文獻稱第二托馬斯礁）途中的菲律賓補給船發射水炮，造成七名菲海軍人員受傷。菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）昨（15）日說：「如果有任何菲律賓軍人在任何外國勢力發動的攻擊中死亡，那就是啟動《美菲共同防禦條約》的時候了。」
國際中心賴正琳／綜合報導
綜合外國媒體報導，小馬可仕15日出席菲律賓外國記者協會的一場論壇，被問及馬尼拉會在什麼情況下啟動《美菲共同防禦條約》時，他強調「只要他們確實造成了人員傷亡，導致軍人死亡……不管他們是什麼職銜，不管是在商船、海船、海岸警衛隊船，還是真正的灰色船或海軍艦艇，都一樣。這是外國勢力對菲律賓的攻擊，若有致死的衝突發生，那就會啟動《美菲共同防禦條約》。」
美國、日本和菲律賓領導人4月11日在華盛頓舉行三方峰會，美國總統拜登（Joe Biden）在會談中確認，美國將在南中國海保護菲律賓，菲律賓飛機、船隻或軍隊在南中國海受到任何攻擊都會觸發《美菲共同防禦條約》。這是三國首次召開聯合高峰會，聯合抵禦中國共產黨勢力的意味濃厚。
另外，菲律賓去年3月擴大了與美國的《強化防務合作協議》（Enhanced Defence Cooperation Agreement，簡稱EDCA），讓美國可使用的菲律賓基地由五個增至九個。新增的四個位於卡加延省、伊莎貝拉省和巴拉望省，伊莎貝拉省和卡加延省北朝台灣，巴拉望省則靠近南中國海有主權爭議的南沙群島，這些區域都是即有可能發生衝突的重點位置。