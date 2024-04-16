天氣預報／出門帶傘！今雨區擴大　下波鋒面更強「雷雨炸北台灣」

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柯聿寧表示，受到微弱鋒面影響，中部以北今天雲量偏多「偶有短暫雨」，雲雨發展較活躍的區域偏向台灣東北方，東北角到宜蘭一帶降雨機率較高，中南部仍然在南風範圍內，維持悶熱的天氣型態，山區午後有「局部短暫雨」。各地白天高溫普遍可以來到攝氏30度以上，北台灣有下雨時溫度稍涼，早晚低溫約落在攝氏22至24度。
柯聿寧提及，明天各地回到穩定悶熱的天氣，週四清晨到午後，另一波鋒面通過台灣中北部並帶來雨勢，預估中北部沿岸較容易出現較強的對流系統，並帶來雷陣雨天氣，這波鋒面在週四下半天就逐漸減弱，因此南部受影響小，午後山區附近有「局部短暫陣雨」，
溫度方面，週四到週五上半天，中部以北吹東北風，溫度稍下滑，週五下半天北風減弱、轉偏東到東南風，開始逐漸回暖，涼空氣影響短暫。
柯聿寧說明，週末兩天仍然是較熱的天氣，不過週日下半天到下週初期，鋒面接近台灣北方，雖然強度不強，但可能導致台灣附近雲量增多，午後山區降雨也略增，預估鋒面結構在下週三、四（4/24、4/25）好轉，各地轉為多雲到陰、有短暫陣雨或雷雨天氣。
柯聿寧總結，本週需要穩定天氣的人可把握「週三、週六到週日上半天」，怕熱的民眾則要珍惜「週四、週五」中北部稍轉涼的短暫時段。