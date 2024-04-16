影／紅襪守護者之戰出現驚悚一幕！Tyler O’Neill全速撞上Devers
美國職棒大聯盟波士頓紅襪今（16）日對上克里夫蘭守護者的比賽，在7局上半守護者右外野手Estevan Florial 擊出左外野方向飛球，紅襪3壘手Rafael Devers和右外野手Tyler O’Neill，兩人都以為是自己要處理這一球，Tyler O’Neill幾乎是以全速奔跑的速度撞上Rafael Devers，力道之大連太陽眼鏡都噴掉，意外發生後Tyler O’Neill立即離場治療，賽後縫了8針，並被放入腦震盪觀察名單。Tyler O’Neilly是本季手感最火燙的球員，截至今日為止，繳出3成13打擊率，15支安打8分打點7轟，和亞特蘭大勇士的Marcell Ozuna並列大聯盟全壘打王。
記者吳政紘/綜合報導
在這顆飛球擊出時，可以看到紅襪有3名球員準備接球，Tyler O’Neill和Rafael Devers都以為是自己要處理，Tyler O’Neill從後方撞上Rafael Devers的後腦勺，頭還向後折了一下，場面十分驚悚，兩人倒地後，防護員立即衝入場內治療，而Rafael Devers雖額頭流血但最後自行站起，隨後繼續比賽。
而Tyler O’Neill就沒那麼幸運，在意外發生後，Tyler O’Neill痛苦倒在地上，也立即被替換下場，由Jarren Duran登場，賽後紅襪並沒有更新Tyler O’Neill的傷勢情況，但根據MLB官方紅襪隨隊記者Ian Browne表示，Tyler O’Neill在賽後縫了8針，並被紅襪放入腦震盪觀察名單。
Tyler O’Neilly是本季紅襪開季後，手感最火燙的球員，截至今日為止，Tyler O’Neill繳出3成13打擊率，15支安打8分打點7轟，和亞特蘭大勇士的Marcell Ozuna並列大聯盟全壘打王。
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