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人物／保險學者接掌金管會主委　彭金隆面臨的2大任務1挑戰

▲賴清德新任內閣人事公布，金管會主委由政大保險系教授彭金隆出任。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）
▲賴清德新任內閣人事公布，金管會主委由政大保險系教授彭金隆出任。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）

記者顏真真／台北報導

總統當選人賴清德將於520上任，準行政院長卓榮泰今（16）日公布第3波內閣，其中金管會主委由政大商學院副院長、風險管理與保險學系教授彭金隆接任，其實這位大家口中的「彭老師」產官學歷練完整，這次能以黑馬之姿進入「卓內閣」，看出新內閣團隊對壽險業順暢接軌國際IFRS 17、ICS 2.0等新制度的重視。只是，金管會新主委面臨的挑戰，不只保險業國際接軌問題，如何協助金融業創新包括虛擬資產的監管，還有民眾最痛恨的金融詐騙如何防堵，甚至最近社會關注的融資租賃公司納管等問題，尤其過去金管會被認為過於重視「監理」而忽略「金融創新發展」，業者也期待新主委能帶領台灣金融業轉守為攻。

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其實，在第3波內閣人事公布前，對於金管會人選有不同猜測，金融圈也傳出不少可能的接替人選，從合庫金董事長董瑞斌、證基會董事長張傳章、陽明海運董事長鄭貞茂等人皆被點名了一圈，最終人選直到今日公布前，才傳出將由政大商學院副院長彭金隆以大黑馬之姿出線。

現年55歲的彭金隆，大家都以為他是保險學者出身，其實，他曾有一段長達11年的基層公務員生涯，曾在財政部保險司（金管會保險局前身）擔任秘書、專員，一直到財政部部長室秘書，直到2003年才進入學界，從實踐大學風險管理與保險學系助理教授、副教授一路做到系主任，兼任財務金融與保險研究所長，期間也曾擔任金管會保險局人身保險商品審查委員，後來才轉到政治大學風險管理與保險學系出任教授，也曾擔任系主任，目前則是政大商學院副院長，也曾擔任台銀人壽、宏泰人壽獨立董事及中國人壽董事，目前則是台灣人壽獨立董事，一直都專精於保險領域。

不僅如此，彭金隆曾擔任金融消費評議中心董事、評議委員，交通事故特別補償基金監察人，台灣風險與保險學會秘書長及台灣金融總會副秘書長，對於金融議題也不陌生，他也常在財經媒體發表評論專欄，從壽險業的資本監理、財務會計、壽險業風控、IFRS17、人口老化、健保協同商保等議題，都可看到提他的建議與看法，亦是財經記者最常請教採訪的對象之一，像是碰到保費懸崖危機、壽險業匯率風險、壽險業投資經營壓力、監理資本適足指標等議題，他總是能把這些艱深難懂的保險議題，以淺顯易懂、比喻的方式說明，並耐心向非本科專業的記者解釋說明，也讓閱聽大眾所理解。

當然，這次彭金隆以黑馬之姿接掌金管會主委，也獲得保險業的認同，亦展現新內閣團隊對壽險業順暢接軌國際IFRS 17、ICS 2.0等新制度的高度重視。不過，金管會主委也不好當，這從過去金管會主委任期就可看出，除現任事務官出身的黃天牧成任期最長金管會主委之外，4成金管會主委任職不到1年，彭金隆在學界已久又是保險學者，市場也會擔心會不會與現任主委黃天牧一樣較為保守，重監理而忽略創，尤其裁罰部分更讓業者多所怨言。

目前保險、金融業多認為，彭金隆出身學術圈，也曾在公部門服務、在業界亦有實務經驗，個性很好，也很聰明，政治色彩不強，談金融政策也不拘泥法規，也不會有特定立場，看事情持開放性態度，並勇於接觸新金融科技，對彭金隆也有所期待。曾擔任財政部保險司長的現任新光人壽董事長魏寶生就對媒體透露，彭金隆不只熟保險的事務，也是金控法草擬的保險司的代表，對金控體系也十分了解，還透露彭金隆當年是在在保險司邊工作邊念書，而拿到博士學位，即便較其他學者稍晚拿到學位，也讓他行政歷練更豐富。

只是，金管會掌管的業務，除了保險之外，還有金控、銀行、證券、投信等金融業，加上新興的金融科技發展衍生的虛擬資產納管等問題，還有民眾最痛恨的金融詐騙猖獗，打詐成效如何提升讓民眾有感，甚至最近引發社會及立委關注的融資租賃公司的納管問題，這些也都是未來金管會主委要面對的課題與挑戰，尤其520之後金管會是否會成立第五局「金融科技局」或是效法日、韓成立「金融發展局」，大家也在看，就是希望新任金管會主委不僅守成還要創新，帶領金融業轉守為攻，開創金融新局面，提升金融業國際競爭力。

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