Caitlin Clark合約總薪資只有1047萬！與Wembanyama差了「163倍」

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Caitlin Clark曾2度獲選為年度全國最佳球員，她以總分3951分結束了她的大學生涯，這是男子和女子NCAA一級賽事史上最高的總得分紀錄，同時她還幫助愛荷華大學連續2年闖進冠軍戰，這是球隊史上第一次。根據《紐約時報》報導，Clark高年級賽季的門票比去年貴了將近200%。去年，有將近1000萬人觀看了她的球隊在NCAA 女籃冠軍賽中對上路易斯安那州立大學的比賽，這一數字打破了賽史紀錄。
另外，Clark的瘋狂得分秀，以及他和路易斯安那州立大學前鋒Angel Reese（選秀加入芝加哥天空）之間的恩怨，也吸引外界的巨大關注，甚至高過比賽本身。這讓NCAA女籃得到前所未有的曝光率，兩人的正面對決甚至被ESPN評為本季「年度賽事」。
不出所料，本屆選秀大會握有狀元籤的印第安納狂熱隊用首輪第一順位選下Clark，而她也獲得了一份狀元合約，4年總薪資為33.8萬美元，生涯首季的年薪是76535，4年都沒有超過10萬美元。
WNBA在世界籃壇上的統治力雖然不弱於NBA，但是兩者之間關注度和薪資差距相當巨大。以去年NBA馬刺隊狀元Victor Wembanyama的合約為例，他簽下一份4年總價5517萬美元的合約，首年所獲得的年薪為1216萬美元。而2022年NBA狀元Paolo Banchero首年薪資為1105萬、2021狀元Cade Cunningham為1005萬、2020年狀元Anthony Edwards為976。均高過Clark百倍以上。
雖然WNBA的比賽更少（這兩年陸續增加例行賽場次到40場，此前為34場），但不可否認這個聯盟在整體聲量、票房、電視轉播、代言等方面和NBA是無法比擬的。
事實上，Clark從代言獲得的薪水可能還遠高於自己的年薪，根據《Sporting News》的報導，Clark和佳得樂（Gatorade）、State Farm和Nike等公司有廣告合約和代言，這讓Clark被估算約有310萬美元的NIL估值。
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