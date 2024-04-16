全台首間PIERRE HERMÉ咖啡廳！進駐晶華酒店　推馬卡龍母親節蛋糕

我是廣告 請繼續往下閱讀
2016年被「世界50最佳餐廳(The World’s Best 50 Restaurant)」評選為「全球最佳甜點主廚(The World’s Best Pastry Chef)」的Pierre Hermé是法國阿爾薩斯甜點世家的第四代，14歲拜現代甜點之父Gaston Lenotre為師，之後曾經擔任巴黎百年甜點老店 Fauchon的主廚，以及國際知名甜品名店Ladurée 的顧問，1998年，PierreHermé於東京創立同名甜點店Pierre Hermé Paris，憑藉著精湛的廚藝、敏銳的味蕾以及對於甜品造型的藝術感，引領法國廚壇、進而揚名國際。
Pierre Hermé最為人所知的拿手糕點就是有著「少女酥胸」美譽的法式甜品「馬卡龍」，在Pierre Hermé精湛廚藝的演繹之下，這款原本就廣受歡迎的甜點更是紅遍全球，世界各地的甜點愛好者甚至不遠千里前往巴黎朝聖，將親自品嘗到Pierre Hermé巴黎本店的「馬卡龍」列為人生願望清單，在口味多元的各式「馬卡龍」當中，以天然大馬士革玫瑰香氣的杏仁蛋白餅夾著新鮮覆盆莓及香甜荔枝、名為Ispahan的品項更是經典，Ispahan原意是大馬士革玫瑰的一個品種，後來被用來指這款有著玫瑰香氣的馬卡龍，Pierre Hermé獨家創作出的特殊風味，平衡酸甜香、酥脆軟的滋味與口感，世界甜點界至今無人能及。
迎接母親節，台北晶華酒店特別邀請來自法國巴黎的傳奇甜點大師Pierre Hermé、限量推出全台獨賣的經典之作--「ISPAHAN心型馬卡龍蛋糕」，透過玫瑰、覆盆莓與荔枝融合的高雅滋味，與親愛的家人們歡度佳節。「ISPAHAN 心型馬卡龍蛋糕」8吋售價2,980元，即日起於「晶華美食到你家」（按此）開放預購，下載「晶華會」APP成為會員再享現折400元，每組優惠價2,580元的限定禮遇。
此次甜點大師與晶華酒店合作推出的「ISPAHAN 心型馬卡龍蛋糕」，因應母親節的意象、做出絕無僅有的愛心造型，經典的Ispahan玫瑰覆盆子荔枝口味，是Pierre Hermé 品嚐東歐保加利亞特色小吃後得到的靈感，杏仁蛋白餅是覆盆子和玫瑰花的結合，絲滑綿密的夾心則是由玫瑰、覆盆子、荔枝和奶油交織而成，荔枝的蜜香加上覆盆子酸香，而最後尾韻還透出玫瑰花香，讓人回味再三。
另外，與大師合作的還有eslite hotel誠品行旅，預計將在母親節檔期推出「城市母親圖鑑」募集提案，由一樓The Chapter Café無國界全日餐廳推出溫暖禮遇：5月1日-5月20日晚間時段單筆消費滿5,000元，即贈母親節限定蛋糕「花嶼之境」乙顆，為精采豐盛的餐點注入滿載的甜蜜心意。此外，5月12日當日午間時段首度跨界邀請Instagram人氣插畫家「Dory ドリ」限時客座，凡前來用餐的母親即可體驗時下流行的似顏繪藝術，以溫潤繽紛的筆觸採集母親的幸福笑意。
而一樓The Lounge大廳書坊則於即日起至5月20日推出「花嶼之境」母親節限定蛋糕，每個1,180元(6吋)，選用來自台東太麻里鄉、素有「大地紅寶石」美稱的洛神花為主體，以酸甜爽朗的風味，向母愛致上最深的心意，4月19日前預訂可享早鳥8折優惠，誠品人會員獨享訂購期間9折款待。