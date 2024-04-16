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黃乙玲消失歌壇「遁入佛門超過10年」　深夜突然發聲：你們保重喔

▲黃乙玲消失歌壇10年，潛心修佛，深夜突然驚喜發聲。（圖／黃乙玲臉書）
▲黃乙玲消失歌壇10年，潛心修佛，深夜突然驚喜發聲。（圖／黃乙玲臉書）

記者楊穎軒／綜合報導

台語歌后黃乙玲拿過4座金曲獎，樂壇成就和地位不亞於江蕙，她10年前發完佛教專輯後，沒有再推出新作品，低調淡出螢光幕，2021年曾經登上節目《超級夜總會》高歌，讓歌迷相當懷念。54歲黃乙玲昨（15）日深夜突然更換臉書大頭照，驚喜發聲：「感謝這些年來大家的關心，你們也要保重喔！」

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▲黃乙玲擁有4座金曲台語女歌手獎，得獎紀錄僅次江蕙。（圖／黃乙玲臉書）
▲黃乙玲擁有4座金曲台語女歌手獎，得獎紀錄僅次江蕙，近年消失大眾視野。（圖／黃乙玲臉書）
黃乙玲時隔3年多更新臉書動態，放上新的頭像照片，向粉絲後援會打招呼：「310朋友們，許久不見！！」解釋之所以換掉大頭照，是因為多位朋友告知她，近來不停被黃乙玲加入好友，經查才發現自己的臉書被冒用，才會發聲明，最後寫下：「感謝這些年來大家的關心，你們也要保重喔！」

▲▼黃乙玲更換大頭照，罕見發聲。（圖／黃乙玲臉書）
▲▼黃乙玲更換大頭照，罕見對外發聲。（圖／黃乙玲臉書）
▲▼黃乙玲更換大頭照，罕見發聲。（圖／黃乙玲臉書）
天后突然發布貼文，歌迷相當驚喜，「好久不見」、「乙玲姊，安康平安」、「期待乙玲的新歌，懷念妳的好聲音，妳的聲音曾經是陪著渡過最特別最難忘的青春回憶」、「所以什麼時候出新專輯」、「我們都想妳了」，還有一票人懇求黃乙玲辦演唱會，「小巨蛋一直在呼喚乙玲姐」、「期待您在大巨蛋的演唱會」、「高雄小巨蛋在等妳」、「我以為要為演唱會做準備，好期待喔！」

台語歌手龍千玉年初接受《CTWANT》專訪，透露和黃乙玲一起修習佛法10多年，幾乎每週都會碰面，「她現在過得很好，生活很簡單」，否認老友出家。龍千玉一直鼓勵黃乙玲復出開演唱會，還自薦當她的嘉賓，黃乙玲完全不為所動，開玩笑回：「會再考慮考慮！」但也沒有把話說死，「凡事都有可能。」

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