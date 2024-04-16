泰勒絲遭爆答應球星男友求婚！將簽下「婚前協議」捍衛335億財產
「美國歌壇天后」泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球球星男友特拉維斯凱爾斯（Travis Kelce）愛得火熱，外媒爆料泰勒絲已經答應男友求婚，兩人接下來隨時會訂婚，知情人士更透露，總資產高達11億美元（335.5億台幣）的泰勒絲，勢必會簽下「婚前協議書」將財產與感情澈底分開。
記者黃雅琪／綜合報導
綜合外媒報導，泰勒絲與凱爾斯日前飛到巴哈馬群島度假，在浪漫的氛圍下凱爾斯也求婚了，兩人在海邊激吻畫面被拍下，令這段高調戀情再次成為熱門話題。小倆口最近又有新進度，知情人士向外媒爆料，熱戀中的泰勒絲隨時會與男友訂下婚約。
泰勒絲剛登上富比世富豪榜、總資產高達11億美元（335.5億台幣），凱爾斯身價也高達3000萬美元（9.1億台幣），知情人士爆料，泰勒絲與凱爾斯勢必會簽下「婚前協議書」，以確保兩人財產與感情上的獨立。據悉，這對情侶感情會迅速加溫的關鍵，是因為對未來家庭規劃很有共識，相處上也特別自在。
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