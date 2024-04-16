陳妍希老公陳曉全剃了！「側拍照」微博瘋傳：最帥的光頭
大陸男星陳曉長相帥氣，曾演出過《神鵰俠侶》、《陸貞傳奇》、《夢華錄》等夯劇，被封為古裝男神，2016年和陳妍希結婚後誕下一子，進入家庭後仍不得閒，戲約滿滿，近來他投入拍攝新戲，為了新角色將頭髮剃光，引來網友熱烈討論。
記者吳昕蓓／綜合報導
陳曉拍攝的新戲《大生意人》昨（15）日官宣開機，由於劇情講述清朝政商鬥爭，因此他需要為戲將頭髮剃光再戴上清朝辮子，微博上流傳陳曉的光頭側拍照，只見他的五官深邃，頭型弧度就像鵝蛋一樣圓潤完美，新造型曝光後，立刻在微博掀起熱議。
不少網友紛紛直呼，「陳曉顏值這塊一直穩定發揮」、「完美的骨相」、「陳曉這張完美的臉和完美的頭型」、「光頭真是驗證真帥哥的最佳髮型啊」、「陳曉是有顏值牛逼症吧，光頭還這麼好看」、「光頭都帥成這樣，太逆天了」、「人好看光頭也帥，陳曉沒有頭髮五官顯得更清俊了，連髮際線都是花瓣形狀的」、「最帥的光頭」。
事實上，陳曉經常為了拍戲改變自身造型，被粉絲稱是「百變怪」，去年底他出席影視平台頒獎典禮「2023愛奇藝尖叫之夜」，被發現雙頰凹陷、顴骨凸出，整個人瘦到脫相，當時他就是為了新劇《隱瞞之事》減重，讓粉絲都十分心疼。
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