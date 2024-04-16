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勇士要小心！Domantas Sabonis本季砍77次「雙十」　NBA史上第7人

▲國王Domantas Sabonis（右）完成本賽季第77次「雙十」表現，成為NBA史上第7位達成此成就的選手。（圖／美聯社／達志影像）
▲國王Domantas Sabonis（右）完成本賽季第77次「雙十」表現，成為NBA史上第7位達成此成就的選手。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘／綜合報導

NBA美國職籃沙加緬度國王明星中鋒Domantas Sabonis，在例行賽最後一場對上波特蘭拓荒者的比賽中，Saboniss拿下18分11籃板，完成本賽季第77次「雙十」表現，成為NBA史上第7位達成此成就的選手。上一位要追溯到1978-79賽季的名人堂球星Moses Malone，此外本季也是Sabonis 8年的NBA生涯中，第一個完成全勤的賽季。

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Sabonis在本季完成77次雙十後，生涯雙十次數來到333次，此外他本季還繳出26次大三元表現，Sabonis本賽季場均可以拿下19.4分、13.7個籃板和8.2次助攻，更難能可貴的是，再繳出如此恐怖的數據外，Sabonis還以健康的狀態，達成全勤出賽。

排在Sabonis之後的是丹佛金塊的Nikola Jokic，Jokic本季拿下68次雙十，以及25次大三元。

在4月9號國王以105：112敗給奧克拉荷馬雷霆前，Sabonis完成連續61場上演雙十表現，也成為NBA歷史上第7長的雙十紀錄，同時也是國王隊史最長的雙十紀錄，Sabonis在達成此成就時也表示：「這個感覺很棒，可以跟一些厲害的球員一起被提及，但這就是我身為中鋒的工作，搶下籃板，並贏下比賽。」

在完成一個非凡的賽季後，Sabonis和國王將在明（17）日上午10點於附加賽對上金州勇士，而國王隊也需要Sabonis再完成1次雙十，讓他們能夠挺進季後賽。

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