LE SSERAFIM回應科切拉唱功爭議！自認「所有演出舞台中最棒的」

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宮脇咲良也表示，出演科切拉舞台對她來說，就是要讓「不認識LE SSERAFIM的人們」以及「第一次聽到歌曲的人們」的這一天成為難以忘懷的日子，她也自認完成了最好的舞台，「我們出道不到2年，也只有舉行過一次的巡演，在科切拉舞台上我們抬起胸膛，展現所有力量，讓我感受到這就是人生、這就是LE SSERAFIM。」宮脇咲良也跟粉絲們喊話：「每個人在生命中一定曾遭遇困難與不合理的事情，但只有自己能明白這一路走來做了些什麼，我為這次的舞台付出全心準備，雖然痛苦但也很享受，也在演出當天展現了所有。」
接著，宮脇咲良也直言：「或許某些人眼中當天的演出還不夠成熟，但沒人是完美的，我自認這是我們展現的舞台中，最棒的舞台，這是不爭的事實。」她也認為「跟他人比較所得到的收穫，以及與過去的自己做比較所得到的收穫是不一樣的」，希望粉絲們可以在苦悶的生活中找到真心喜愛的事物，能夠「只關注喜歡的、美好的事物」，希望大家可以照自己想要的方式去活著是最理想的。
宮脇咲良也在文中透露自己跟團員走在科切拉廣場上獲得觀眾的稱讚，讓她感激地表示：「我們一起享受的那個美好瞬間，是最棒的回憶，不管別人怎麼想，我相信我所感受到的一切，我不會背叛自己，今後也會繼續相信我自己。」最後宮脇咲良也感謝所有工作人員跟粉絲，並承諾他們在下週的科切拉舞台會帶來更棒的演出。
後來宮脇咲良的發文被轉發到論壇上，引起大批網友熱烈留言評論，「我認為妳最好保持沉默」、「這心態太神奇了」、「如果妳認為這是妳表演過的最好的舞台...妳就是那種水準的歌手，對吧？」、「看來歌唱技巧沒有進步是有原因的」、「小櫻花出道不是已經有十幾年了嗎？」、「這是怎麼回事，精神上的勝利？」、「完全是日本式的心理勝利路線」、「有時間發文，為什麼不去練歌呢」。
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