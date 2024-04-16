民眾黨選前之夜敗象已露？媒體人揭「柯文哲1舉動」：太自私
雲林縣麥寮鄉長13日進行補選，民眾黨推派的林宜豊得票率僅11%，以得票率第三落敗，民眾黨主席柯文哲南下Long stay一週無用。對此，媒體人張禹宣指出，民眾黨在選前之夜就敗象已露了，因為人數太少，顯示民眾黨地方組織沒有動員；節目主持人劉寶傑也點出，柯文哲造勢當天採取「大進場」，所有人目光都被吸引，卻把林宜豊晾在台上，「也太自私了吧？」
記者王德蓉／綜合報導
張禹宣15日在政論節目《關鍵時刻》表示，民眾黨在選前之夜喊出「總統級大造勢」，但看到現場畫面，柯文哲只花了約20秒進場，且現場也僅約1、200人，當然不是總統級的造勢。張禹宣說，強調台下人數是因地方要動員並非難事，金門、馬祖都有辦法動員1000人，可麥寮選前之夜當天人數那麼少，代表民眾黨地方組織沒有動員，可見柯文哲的處境有多慘。
劉寶傑也點出，柯文哲造勢當天採取「大進場」，照理說應拉著林一起進場才對，但當時林宜豊已在台上等候，「也太自私了吧？自私到只有你自己！」張禹宣直言，在鄉長選舉造勢，沒人在採取大進場的，因為現場人數才幾百人；他表示，柯文哲應該是「伴郎」，卻把自己變得像「新郎」，把全場目光都吸引了，卻把林宜豊晾在台上，重點是台下還沒什麼人。