ETF熱賣效應！散戶大增至487萬人創歷史新高　大戶、中實戶回流

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而季成交1億元以下的散戶，交易人數攀升到4879506人，較上一季4341936人，增加537570人，也是統計以來，創下歷史新高紀錄，則是突顯在台股不斷創新高的過程，散戶熱情參與。
若僅以3月來看，證交所公布3月台股實際有交易戶數411萬戶，較2月的309萬戶，大增101萬戶。3月定期定額投資金額則是達到118億元，較2月定期定額投資金額101億元大幅增加。
證交所統計，今年第1季自然人佔集中市場總成交值比重為55%、外資32%、國內法人12%。相較於去年第4季，自然人、外資成交比重略為下滑，國內法人成交比重增加超過1%。另3月集中市場成交量週轉率為11%，較2月成交量週轉率5%大增。3月當沖成交值佔比34%，較2月的34%略為下滑。而3月平均每日當沖戶數12萬戶，較2月10萬戶增加。
受到許多股民追捧的ETF，在3月成交值佔6%，較2月5%上升。3月自然人成交值比重55%，與2月55%相近。3月外資成交值比重32%，較2月33%下降。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。