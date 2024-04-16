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ETF熱賣效應！散戶大增至487萬人創歷史新高　大戶、中實戶回流

▲台股第1季表現亮眼，股市不僅站穩2萬點大關，更是屢創新高，這使得股市交易人數均較前一季增加。其中，ETF熱賣使散戶大增，交易人數攀升到487萬人。（示意圖／取自unsplash）
▲台股第1季表現亮眼，股市不僅站穩2萬點大關，更是屢創新高，這使得股市交易人數均較前一季增加。其中，ETF熱賣使散戶大增，交易人數攀升到487萬人。（示意圖／取自unsplash）

記者魏妤庭／台北報導

AI熱潮席捲全球，台灣半導體產業受惠，帶動景氣邁向復甦，也使得台股第1季表現亮眼，股市不僅站穩2萬點大關，還屢創新高。這使得股市交易人數均較前一季增加。根據證交所昨（15）日公布資料，大戶、中實戶交易人數分別達3216人、2.6萬人。另ETF熱賣也讓散戶大增，交易人數攀升到487萬人，是統計以來歷史新高紀錄。

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根據證交所公布資料顯示，今（2024）年第1季5億元以上的大戶交易人數有3216人，較前一季的2973人微幅增加243人、8.1%，重返3000人大關，也是統計以來第5高。季成交1億元到5億元的中實戶則是26267人，較上一季23604人增加2663人、11.2%，則是統計以來第6高。

而季成交1億元以下的散戶，交易人數攀升到4879506人，較上一季4341936人，增加537570人，也是統計以來，創下歷史新高紀錄，則是突顯在台股不斷創新高的過程，散戶熱情參與。

若僅以3月來看，證交所公布3月台股實際有交易戶數411萬戶，較2月的309萬戶，大增101萬戶。3月定期定額投資金額則是達到118億元，較2月定期定額投資金額101億元大幅增加。

證交所統計，今年第1季自然人佔集中市場總成交值比重為55%、外資32%、國內法人12%。相較於去年第4季，自然人、外資成交比重略為下滑，國內法人成交比重增加超過1%。另3月集中市場成交量週轉率為11%，較2月成交量週轉率5%大增。3月當沖成交值佔比34%，較2月的34%略為下滑。而3月平均每日當沖戶數12萬戶，較2月10萬戶增加。

受到許多股民追捧的ETF，在3月成交值佔6%，較2月5%上升。3月自然人成交值比重55%，與2月55%相近。3月外資成交值比重32%，較2月33%下降。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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