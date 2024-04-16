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2萬點掰掰！台股盤中重挫近500點　台積電跌19元、800元關卡失守

▲中東戰事未停歇，恐慌指數 VIX 持續飆升，台股今（16）日再度跳空開低走低，上午10點30分，下跌485.02點或2.37%，來到19964.75點，失守兩萬點關卡。（圖／NOWnews資料照片）
▲中東戰事未停歇，恐慌指數 VIX 持續飆升，台股今（16）日再度跳空開低走低，上午10點30分，下跌485.02點或2.37%，來到19964.75點，失守兩萬點關卡。（圖／NOWnews資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

中東戰事未停歇，恐慌指數 VIX 持續飆升，拖累台股今（16）日再度跳空開低走低，一度重挫超過500點，最低來到19922.77點，上午10點30分，下跌485.02點或2.37%，來到19964.75點，失守兩萬點關卡，摜破月均線，權值股、AI 族群全倒，昨（15）日撐盤的軍工及重電也走跌，預估成交量5500億元。

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大盤重挫近500點，中小型股也跟著探低，櫃買指數下跌6.04點或2.39%，來到246.46點，最低來到245.27點，預估成交量為1160億元。

權值股全面走弱，台積電上午10點30分下跌19元、跌破800元，來到787點，跌幅2.36%，月線岌岌可危；鴻海下跌7.5元，來到139元；聯發科下跌45元，來到1065元。

AI族群也幾乎全倒，緯創跌4.18%，緯穎跌 3.93%，英業達、廣達、宏碁、華碩也都有3%跌幅。

昨天強勢軍工類股也走跌，龍德造船跌逾9%，差一點跌停板，雷虎跌4.9%，漢翔跌 3.62%，豐達科、寶一都有超過3%的跌幅。

重電族群方面，雖然有零星點火，但大多數還是走跌，亞力跌逾7%、中興電跌幅稍有收斂至3.69%，東元跌 3.21%，大同跌 3.26%。不過華城、士電成功翻紅，大亞則是上漲0.54%。

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