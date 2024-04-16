麥當勞租循環杯送可樂！懷舊巨星環保杯、購物袋　捲捲薯這天開賣

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據麥當勞內部統計，自餐廳推行內用杯後，每月省下超過120萬個紙杯、疊起來相當於超過4萬座台北101。根據RE-THINK台灣重新思考環境教育協會提出的「消費者調查數據及報告」顯示，9成消費者認為自己重視環保，卻有8成消費者希望做環保不要太麻煩。
麥當勞4月17日至5月14日連續28天，只要至循環杯租借服務的麥當勞餐廳，租借循環杯購買飲料、並在期限內歸還循環杯，就能免費獲得「中杯可樂」兌換券一張（須於麥當勞櫃台借用之循環杯兌換）；今年還有加碼集點活動，租借即獲麥樂點數1點，5點以上即可獲得限量野餐墊、收納包或餐盤組等獨家好禮。
麥當勞也與RE-THINK攜手在世界地球日前發起「舉杯之勞做環保」 活動，即日起至4月22日，只要使用內用杯、循環杯或自帶飲料杯，完成指定社群任務，即可抽獎「四盎司牛肉堡」電子兌換券。
📌麥當勞為懷舊明星「四大天王」推出環保杯、購物袋等週邊
歡慶來台40週年，麥當勞還請出懷舊明星四大天王，延續「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」主題，打造環保杯、購物袋等週邊商品。選用不鏽鋼材質的環保隨手瓶，具有保冷、保熱效果，擁有耐用性且易於清洗，隨手瓶售價880元，將於4月17日上午11:00起至5月14日（或售完為止）正式開賣，全台限量6600個。
而「麥當勞叔叔與好朋友們 抖陣一起」 購物袋則由100%回收塑料製作而成，分別設計「麥當勞叔叔與大鳥姊姊」、「漢堡神偷與奶昔大哥」兩款大容量購物袋，售價50元，4月17日上午11:00起至5月14日（或售完為止）正式開搶，全台限量50000個。
提醒大家，購買兩款環保週邊請至餐廳指定櫃檯或得來速窗口，「環保隨手瓶」歡樂送、McCafé專屬櫃檯、數位自助點餐機、機場店恕不販售，「購物袋」McCafé專屬櫃檯、機場店恕不販售；部分餐廳未販售，請依各餐廳供應為主。
📌未開賣先轟動！麥當勞「捲捲薯條」4/24開吃
4月初即傳出麥當勞將停賣「金黃地瓜條」，沒想到粉絲眼淚還沒擦乾、竟然變得更開心。原來，聞香韓國已久的「捲捲薯條」總算要在台灣開賣了，成為接替地瓜條的薯製新品，讓大家熱烈討論，未開賣先轟動！麥當勞證實「捲捲薯條」將於4月24日起至6月4日限量供應或售完為止，單點66元，套餐加購價59元。
📌肯德基聯名百年京都品牌！新推「抹茶蛋撻」
才推出大阪燒無骨脆雞的肯德基，要徹底迎接日本和風滋味了嗎？竟然傳出將打造全新口味蛋撻，透露這次是聯名日本百年職人抹茶，而且是甜點控不能錯過的京都必吃定番款抹茶！最快預計於4月23日揭曉雙職人新作，大家一起期待《NOWnews今日新聞》報導。