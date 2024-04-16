華泰名品城嘉義店2028年開幕！3萬坪露天設計 高鐵出站5分鐘就到
全台最大的Outlet華泰名品城即將進駐嘉義！選在距離嘉義高鐵站不到200公尺的地方，預計引進逾200家品牌，以騎樓串接地上2至3層的大型折扣購物中心，將更多觀光人潮帶進嘉義，預計2025年動工、2028年第一期完工營運，第一期開發量約可達33,000平方公尺，折合約9900坪，官方也曝光華泰名品城嘉義店完工圖，讓大家先感受購物中心完工後的景象。
記者鍾怡婷/綜合報導
GLORIA OUTLETS華泰名品城 嘉義店 位於高鐵嘉義站特定區產業專用區，距離嘉義高鐵站不到200公尺，步行到Outlet基地僅需5分鐘，距離國道一號水上交流道約9分鐘車程，交通相當便利。
整個購物中心佔地10萬平方公尺，共分為三期開發，預計於2025年動工，2028年第一期開放營運，全案預計於2032年完工。購物中心延續華泰名品城 桃園店露天概念，將以騎樓串接地上2至3層的大型折扣購物中心及一棟停車場。購物中心將引進200間以上店舖，包含國際名品、時裝品牌、家居用品、工藝文化空間等多功能區域。
華泰名品城董事長梁曙凡表示，首間分店選址在嘉義，是因為看中這裡的可塑性與無限可能！嘉義縣擁有豐富的文化底蘊、世界級自然景觀及國家級場館，目前每年平均可吸引超過300萬海內外遊客專程造訪。未來配合六大產業園區的開發，可補足此區大型商場的缺乏、人口紅利的日常生活需求，有效吸引嘉義縣市、鄰近的彰化、雲林、北台南客群前往消費。
GLORIA OUTLETS華泰名品城 嘉義店，鄰近海內外旅客必訪的「故宮南院」、親子客最愛的「蒜頭糖廠蔗埕文化園區」及享譽國際盛名的「阿里山國家森林遊樂區」。為滿足及擴充未來「嘉義科學園區」移入人口之日常生活機能，將打造出新型態嘉義生活聚落，並積極串連在地觀光資源與藝文活動，活絡地方經濟繁榮，延長在地客及國際旅客在此停留時間。