比超商「60元餐盒」還便宜！59元爽吃雞腿便當 89元變兩隻大雞腿
全台便宜便當紛紛推出，全聯、家樂福與農業部合作的60元幸福餐盒之後，超商通路中，全家及7-ELEVEN昨（15）日開始也販售60元幸福餐盒。另外，高雄小港有家炸雞店，推出炸雞腿便當，售價只有59元，同樣被網友找出，而且另加30元，等於89元，就能有滿滿兩隻大雞腿的雙雞腿便當。而高雄另一家便當店，則是95元就能吃到大到滿出便當盒的炸雞排便當。
記者葉盛耀/綜合報導
堪稱小資族福音，各大通路紛紛推出每個只要60元的幸福餐盒，像是全家就推出獨家白帶魚排、雞胸肉等便當，7-ELEVEN的則是有蒜蓉雞胸肉等口味便當，通通都只要每個60元。
也有網友挖出日前於PTT熱議的高雄小港一家炸雞店「I'm嗑人炸雞-二苓店-小港」推出的大雞腿便當，每個只要59元，升級為雙雞腿也只要89元。其他網友紛紛留言表示「這價錢太猛，台北現在還找得到90以下」、「佛心」、「坐高鐵南下了」，當然也有網友點說「肉雞本來就便宜」、「冷凍美國雞腿本來就便宜阿」，另也有買過的網友，提醒想買必須排隊30~60分鐘。
除了59元大雞腿飯，高雄也有家「巨無霸雞排飯」，最近受到網友們熱烈討論，位在苓雅市場旁的「大山排骨飯」，據傳每天中午都大排長龍，95元能吃到超級大尺寸又厚實的炸雞排，因為雞排比便當還大，所以通常另以紙袋裝；另外，大山排骨飯還有肉條鋪滿滿的「糖醋排骨飯」，同樣95元，一樣受到民眾們推崇為必點。