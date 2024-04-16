人物／百大CEO接經濟部長！身價破百億、曾任郭台銘司機跟翻譯

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其中，經濟部長郭智輝畢業於國立台北大學企管碩士，現為崇越集團董事長，他在業界有超過30年的經驗，所創立的崇越集團橫跨半導體、光電、綠能、環保、生技、大健康等事業領域。
郭智輝曾經擔任過台灣管理學會理事長、中華民國企業經理人協進會理事長、中華民國棒球協會副理事長，也在台北大學商學院企管系兼任教授。他現為新東向產學研聯盟協進會理事長、中華企業經理人協進會常務監事、財團法人國家生技醫療產業策進會理事，以及財團法人十大傑出青年基金會理事等職，並在業界表現獲獎無數，曾被《哈佛商業評論》評選為「台灣CEO 100強」，更在2023年獲「國家傑出發明家獎最高生技大賞」。
黨內人士指出，郭智輝24歲剛入職時，為了接洽日本貿易，利用下班時間自學日文，還因緣際會認識郭台銘，並曾當過鴻海郭台銘的司機跟翻譯，一同前往日本洽商，之後郭智輝婉拒郭台銘的工作邀約，入股前東家合夥創立「崇越貿易」（崇越集團前身）。
黨內人士提到，郭智輝從不滿於現狀，在業界的每一個階段力求突破、創新，為追求品質與食安，郭智輝除了引進食品冷凍設備外，甚至還跨足契作，開始養殖鱸魚、虱目魚，建立產地到餐桌的一條龍供應鏈，當起了「賣魚郎」與餐廳老闆，他所成立的「安永生物科技」，還將科技業的細微管理導入食品業。
黨內人士指出，從半導體到生技再到健康產業，郭智輝曾表示看好大健康產業，「希望組一支國家隊」未來能夠打進「世界盃」，這也與賴清德所提之「健康台灣」國政藍圖不謀而合。