快訊／6內閣人事出爐！唐鳳卸下數發部換黃彥男接、郭智輝接經長

人物／百大CEO接經濟部長！身價破百億、曾任郭台銘司機跟翻譯

▲賴清德新任內閣人事公布，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝出任。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）
▲賴清德新任內閣人事公布，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝出任。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）

記者陳佩君／台北報導

準行政院長卓榮泰今（16）日公布財經內閣人事，宣布延攬崇越集團董事長郭智輝出任經濟部長一職，郭在產業界人被稱為「斜槓經濟人」，身價高達上百億，不僅被評選為台灣百大CEO，更是貨真價實的黃金CEO；據指出，郭智輝24歲剛入職時，還曾擔任過鴻海集團創辦人郭台銘的司機跟翻譯，不過最後婉拒郭台銘工作邀約，並入股前東家合夥創立的「崇越貿易」（崇越集團前身）。

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卓榮泰今天公布6名內閣人選，6名內閣人事分別為，工程會主委由前宜蘭縣代理縣長陳金德擔任、國發會主委由資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任，金管會主委則是政大保險系教授彭金隆出任。經濟部長為崇越集團董事長郭智輝、數發部長為台灣資通訊領域專家黃彥男、國科會主委是南台科大校長吳誠文。

其中，經濟部長郭智輝畢業於國立台北大學企管碩士，現為崇越集團董事長，他在業界有超過30年的經驗，所創立的崇越集團橫跨半導體、光電、綠能、環保、生技、大健康等事業領域。

郭智輝曾經擔任過台灣管理學會理事長、中華民國企業經理人協進會理事長、中華民國棒球協會副理事長，也在台北大學商學院企管系兼任教授。他現為新東向產學研聯盟協進會理事長、中華企業經理人協進會常務監事、財團法人國家生技醫療產業策進會理事，以及財團法人十大傑出青年基金會理事等職，並在業界表現獲獎無數，曾被《哈佛商業評論》評選為「台灣CEO 100強」，更在2023年獲「國家傑出發明家獎最高生技大賞」。

黨內人士指出，郭智輝24歲剛入職時，為了接洽日本貿易，利用下班時間自學日文，還因緣際會認識郭台銘，並曾當過鴻海郭台銘的司機跟翻譯，一同前往日本洽商，之後郭智輝婉拒郭台銘的工作邀約，入股前東家合夥創立「崇越貿易」（崇越集團前身）。

黨內人士提到，郭智輝從不滿於現狀，在業界的每一個階段力求突破、創新，為追求品質與食安，郭智輝除了引進食品冷凍設備外，甚至還跨足契作，開始養殖鱸魚、虱目魚，建立產地到餐桌的一條龍供應鏈，當起了「賣魚郎」與餐廳老闆，他所成立的「安永生物科技」，還將科技業的細微管理導入食品業。

黨內人士指出，從半導體到生技再到健康產業，郭智輝曾表示看好大健康產業，「希望組一支國家隊」未來能夠打進「世界盃」，這也與賴清德所提之「健康台灣」國政藍圖不謀而合。

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