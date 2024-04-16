經濟部長郭智輝超愛棒球！曾盼組隊進軍中職 連吳念庭都為他效力
崇越集團董事長郭智輝今（16））日正式入閣，成為賴清德總統內閣的經濟部長，由於郭智輝過去在涉足領域不僅僅只有半導體科技業，更是橫跨生技、光電、綠能、環保、健康等領域，並且身價破百億，被認為是「斜槓科技人」，相關人士透露，私底下郭智輝超愛棒球，支持國家棒球振興計畫，籌組業餘隊全越運動，並且還吸引姜建銘、陳冠宇、吳念庭等旅日好手加盟。
記者吳政紘/綜合報導
郭智輝是台北大學傑出校友，並獲聘客座講座教授，他經營企業由小著手，見微知著，並且在政府開啟「棒球振興計畫」時，他也計劃組隊崇越科技，隨著崇越跨足食品健康、環保、綠能等，也一度更名為崇越隼鷹、安永鮮物、目前為全越運動。
崇越集團不但在宜蘭、高雄等地進行綠能、環保等計畫，也有特別注重在食品安全部分，郭智輝在U21世界盃棒球賽看到中華隊奪冠，多少也受到啟發，之後他率領球隊遠征日本獨立聯盟，開啟台日棒球交流。
此外，郭智輝也特別邀請前旅日讀賣巨人隊好手姜建銘擔任總教練，並且邀請過陳冠宇、吳念庭等球員回台加盟，也是為未來中職做準備。
在今年台北大巨蛋正式啟用後，中職賽事也越來越熱鬧，郭智輝是否可以運用自己的科技背景，加上對於環保、綠能等相關影響力，幫助台灣棒球更上層樓，相信會是未來棒球迷可以期待的部分。
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