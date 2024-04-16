銅價今年漲逾1%、花旗銀行：銅價有望暴漲66％　第一銅逆勢漲3%

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再加上美、英等國為防範俄羅斯入侵烏克蘭取得戰爭資金來源，因此再次針對俄羅斯生產的銅、鋁、鎳等金屬限制出口制裁，因而激勵近期銅價大漲走高。
華爾街也看好銅價後續走勢，花旗銀行日前表示，這可能是時隔20年，本世紀第二次銅價長期牛市正在進行中。不斷飆升的銅價沒有放緩的跡象，供應風險和能源轉型金屬需求前景改善推動了銅價的上漲，歐美經濟回暖將帶來強勁需求，他也預期未來幾個月銅價將呈現上升趨勢，到今年年底平均將達到每噸1萬美元，並在2026年升至每噸1.2萬美元。此外，由於銅對於能源轉型至關重要，花旗還認為，在牛市情境假設下，如果在未來2至3年經濟內出現強勁的週期性復甦，銅價有可能爆炸式上漲逾66.7%，達到每噸1.5萬美元以上。
摩根士丹利在最近的報告中也預測，銅價到今年第四季將飆上每噸1.5萬美元，潛在漲幅約為12%，因為在供應受限的背景下，對生成式AI和資料中心銅需求增長的希望增強市場對銅的看漲情緒。
此外，日本銅價也開始調漲，日本銅冶煉龍頭JX金屬昨日宣布，為反映國際銅價變動、以及日圓貶值，每噸銅價自前次（4月10日）公布的價格調漲1萬日圓，來到147萬日圓，漲幅為0.7%，而這也是JX金屬進入4月份來，第5次調漲銅價，持續創下歷史新高紀錄。