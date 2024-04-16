不只特斯拉！英國石油公司旗下電動車部門 近期裁員逾10%
電動車產業在中國電動車強勢傾銷下，面臨激烈競爭，產業龍頭特斯拉15日致函全體員工，宣布將在全球範圍內裁員10%，相當於裁減約1.4萬人，也是特斯拉自2017年以來，第5次全球大規模裁員。然而，不只特斯拉，英國石油（BP）集團旗下的充電業務子公司「BP Pulse」，為了讓組織更加精簡有效率，也傳出裁員超過10%的消息。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《路透社》報導，由於對商用電動車快速成長的投資，沒有得到預期的回報，該公司削減電動車充電業務10%以上的員工，並撤出多個市場。BP Pulse執行長奧琴羅斯（Murray Auchincloss）正在努力應對投資者，對於公司從石油和天然氣、轉向低碳能源計劃的疑慮。
為了回應投資人對電動車部門獲利能力的質疑，BP Pulse決定縮減業務版圖，從原先12個國家縮減剩下4國，僅保留美國、英國、德國與中國，公司內部也持續縮編，已經裁撤逾百名員工，還有不少人被調轉至其他部門工作。
BP在年度報告中表示，截至2023年底，BP在全球擁有超過29000個充電站，而去年同期為22000個，希望到2030年就可達到10萬的目標。該公司強調，其發展電動車的雄心壯志沒變，目前經歷的種種變化，是為了確保能更有效率、更精準的朝目標前進。