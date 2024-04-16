麻衣初戀是北川景子老公！背景不輸王泉仁 睽違28年見面語塞
44歲女星佐藤麻衣，去年結束與台塑金孫王泉仁的9年婚姻，恢單後重返台灣演藝圈，為單親媽生活繼續努力，她昨（15）晚突然驚喜現身日本綜藝節目《毒舌糾察隊007》，讓北川景子的丈夫DAIGO嚇了一跳，原來兩人曾經交往過，且DAIGO是麻衣的初戀，因她暑假留學分隔兩地，最後這段感情僅2個月就淡然結束，如今再度重逢，睽違28年見面讓DAIGO驚訝得說不出話來，而他的背景不輸給王泉仁，不僅外型帥氣，還是昔日日本首相竹下登之外孫，堪稱是風光的政三代，麻衣眼光相當精準。
記者江芷稜／綜合報導
DAIGO和北川景子2016年結婚，育有一女一子，感情非常要好，被日本民眾票選為「最理想的藝人夫妻」第一名，麻衣情史也很豐富，交往對象包括朱孝天、黃義達、王泉仁，幾乎都是明星、名人。DAIGO昨（15）日在節目《毒舌糾察隊007》暢談出道過程，製作單位突然邀請他28年前的高中女友現身，竟然是在台灣發展多年的麻衣，毫無心理準備的DAIGO嚇到說不出話來，現場來賓也很驚訝。
麻衣透露，兩人都就讀玉川學園高中部，高二的暑假開始和高三學長DAIGO約會，男方是自己的初戀，當時DAIGO是日本搖滾樂團「THE YELLOW MONKEY」的粉絲，交往時每次去唱卡拉OK都會點他們的歌曲，節目也曬出兩人當年的合影，模樣相當青澀，至於為何會分手，麻衣表示，暑假搭船去中國留學，感覺開啟了一個新世界，當時BB CALL沒有訊號和DAIGO失聯，返回日本後因疏於聯繫，感情就變淡了。之後麻衣到台灣當藝人出道，沒有再與DAIGO聯繫，這段陳年往事因為她上節目曝光，讓外界很驚訝兩人竟有一段情。
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