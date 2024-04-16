影／Jimmy Butler爆氣畫面被挖出！76人尬熱火 NBA附加賽好刺激
美國職籃NBA附加賽將在明（17）日上午開打，排名東區第7的費城76人將對上排名第8的邁阿密熱火，而熱火「士官長」Jimmy Butler過往怒嗆76人的影片再度網友挖出，2018-19賽季76人在季後賽第2輪遭到暴龍淘汰，賽季結束後76人選擇與Tobias Harris簽下5年1.8億美元（約台幣54億）的大約，而沒有跟Butler續約，2021-22賽季76人跟熱火在季後賽碰頭，熱火以4：2淘汰76人晉級東區冠軍戰，賽後Butler在球員通道怒罵：「選Harris不選我？」以此來諷刺76人做了錯誤的選擇。
記者吳政紘/綜合報導
當年在76人在放走Butler後，熱火以先簽後換的方式將Butler納入麾下，來到南灘的Butler讓熱火變成近年來NBA強權之一，在2019-20以及去年2度殺進總冠軍戰，但最終分別被敗給湖人以及金塊，無緣總冠軍，此外76人中鋒Joel Embiid當年也表示還是沒搞清楚為什麼76人會放Butler離開。
如今熱火將再度遇上76人，在昨（15）日Butler接受美國雜誌《SLAM》訪問時談到了對於附加賽的看法，「現在大家真正需要考慮要不要對上邁阿密熱火隊，還有我本人的時候了，我很清楚我的能力，我也很清楚我的球隊的能力，不管怎樣，沒有人想和我們打7場，我們很清楚這一點。」
Butler本賽季場均出戰34分鐘，得到20.8分5.3籃板5助攻1.8抄截，本季3分球命中率也首度突破4成，是進入NBA以來第一次三分球命中率突4成。
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