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名家論壇》黎榮章／馬英九訪中沒聲量　九二共識走入歷史？

▲馬英九連續兩年訪中，透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，他這段時間以來的網路聲量，去年相關事件的關注度，明顯高於今年。（圖／記者陳明中攝，2024.04.11）
▲馬英九連續兩年訪中，透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察，他這段時間以來的網路聲量，去年相關事件的關注度，明顯高於今年。（圖／記者陳明中攝，2024.04.11）

文／黎榮章

前總統馬英九去年首度以祭祖名義訪中，成為我國首名踏足中國的卸任元首。今年4月1日，馬英九再率「大九學堂」學子赴中；在為期11天的「和平之旅」中，參訪了中華文化歷史景點與中國看板企業，並出席祭黃帝陵大典。馬此次出發前，就傳出他此行可能與中共總書記習近平見面，不過，馬辦與中方事前一直未證實此訊息，直到10日、馬英九返台前一天，中國官媒央視才透過新聞快訊宣布「中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行」，隨後兩人在北京人民大會堂見面，是為睽違9年的馬習二會。

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馬英九連續兩年訪中，透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察他這段時間以來的網路聲量，可發現去年馬訪中的關注度明顯高於今年。去年馬在三月下旬訪中，適逢蔡麥會（總統蔡英文出訪過境美國、與時任美國眾院議長的麥卡習碰面）在美國登場，蔡麥會是台灣總統首度與美國現任眾院議長會面，受國際高度矚目，而馬的訪中不僅是我國卸任元首第一次，加上時機點巧妙與蔡麥會重和，因此被一併關注、討論。

馬英九2023年的訪中之旅備受關注，12天的行程網路討論度都破萬則，單日聲量高點衝破5.6萬則，是3月28日馬到南京中山陵訪問，當時他不只在致詞提到「中華民國到今天已經112年」，又在與江蘇省委書記信長星會面時說出「台灣總統」一詞，讓國內許多媒體、網友大讚；然而馬英九今年訪中，聲量比去年大幅萎縮，11天的行程，只有兩天討論度破萬，就算是馬習會當天、4月10日，單日聲量都只有2.7萬則。2015年馬習在新加坡會面，「世紀之握」搶占中外媒體版面，但過了9年，兩人再度一握，卻已經激不起國人的討論慾望，顯然台灣網友對馬可能提出的兩岸論述、習的態度，都已不再有期待感。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲馬英九網路聲量趨勢圖。（圖／QuickseeK提供）
在今年馬英九赴中關注度不高的前提下，此次訪中行程的網路好感度又是如何？透過數據可發現，負聲量仍大於正聲量，好感度僅0.34。在馬英九訪中期間，台灣發生了304花蓮大地震，網友批馬英九在中國沉湎歷史情懷、數度激動落淚，對台灣的震災卻僅寥寥數語，讓綠委忍不住問「馬英九前總統他的心肝不知道是不是被狗啃了？」甚至連中國網友都不太買單，直問「他公開支持統一嗎？ 請不要用我們的納稅錢招待」。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲馬英九訪中，正負聲量與好感度。（圖／QuickseeK提供）
觀察藍營社群內對馬英九這兩年訪中的討論，去年討論量有2.8萬則，今年僅5.6千則，顯然與去年相比，藍營自家人今年對馬英九訪中行程也超不感興趣。事實上，馬英九在年初總統大選前夕，接受德國之聲專訪提到的「相信習近平」一說，已讓國民黨決定與他保持距離、不邀他出席侯友宜的選前之夜；顯然國民黨意識到，馬的兩岸論述已非主流民意所能接受，因此馬選後訪中，藍營社群自然保持低調、不想轉發或討論，不希望外界認為馬是國民黨兩岸論述的代言人。

▲（圖／QuickseeK提供）
▲馬英九訪中，前後兩年藍營社群討論聲量。（圖／QuickseeK提供）
馬英九身為卸任元首，在社會上有一定的代表性與支持，不過隨著他卸任將滿八年，國內外時空環境已與他執政時大有不同；馬英九雖仍不時透過出訪或接受國際媒體訪問，表達對時政的看法，但從大數據統計可明顯發現，他的這些論述已不再是國內主流意見，包跨馬英九連任時助其大敗民進黨的「九二共識」，也已從票房神器變成藍營自家人避之唯恐不及的票房毒藥。顯然，國民黨的當務之急，是重新發展出一套國人可接受的兩岸論述，才能撕下親中、統一標籤，符合國內的新民意。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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