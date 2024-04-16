名家論壇》黎榮章／馬英九訪中沒聲量　九二共識走入歷史？

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馬英九2023年的訪中之旅備受關注，12天的行程網路討論度都破萬則，單日聲量高點衝破5.6萬則，是3月28日馬到南京中山陵訪問，當時他不只在致詞提到「中華民國到今天已經112年」，又在與江蘇省委書記信長星會面時說出「台灣總統」一詞，讓國內許多媒體、網友大讚；然而馬英九今年訪中，聲量比去年大幅萎縮，11天的行程，只有兩天討論度破萬，就算是馬習會當天、4月10日，單日聲量都只有2.7萬則。2015年馬習在新加坡會面，「世紀之握」搶占中外媒體版面，但過了9年，兩人再度一握，卻已經激不起國人的討論慾望，顯然台灣網友對馬可能提出的兩岸論述、習的態度，都已不再有期待感。
在今年馬英九赴中關注度不高的前提下，此次訪中行程的網路好感度又是如何？透過數據可發現，負聲量仍大於正聲量，好感度僅0.34。在馬英九訪中期間，台灣發生了304花蓮大地震，網友批馬英九在中國沉湎歷史情懷、數度激動落淚，對台灣的震災卻僅寥寥數語，讓綠委忍不住問「馬英九前總統他的心肝不知道是不是被狗啃了？」甚至連中國網友都不太買單，直問「他公開支持統一嗎？ 請不要用我們的納稅錢招待」。
觀察藍營社群內對馬英九這兩年訪中的討論，去年討論量有2.8萬則，今年僅5.6千則，顯然與去年相比，藍營自家人今年對馬英九訪中行程也超不感興趣。事實上，馬英九在年初總統大選前夕，接受德國之聲專訪提到的「相信習近平」一說，已讓國民黨決定與他保持距離、不邀他出席侯友宜的選前之夜；顯然國民黨意識到，馬的兩岸論述已非主流民意所能接受，因此馬選後訪中，藍營社群自然保持低調、不想轉發或討論，不希望外界認為馬是國民黨兩岸論述的代言人。
馬英九身為卸任元首，在社會上有一定的代表性與支持，不過隨著他卸任將滿八年，國內外時空環境已與他執政時大有不同；馬英九雖仍不時透過出訪或接受國際媒體訪問，表達對時政的看法，但從大數據統計可明顯發現，他的這些論述已不再是國內主流意見，包跨馬英九連任時助其大敗民進黨的「九二共識」，也已從票房神器變成藍營自家人避之唯恐不及的票房毒藥。顯然，國民黨的當務之急，是重新發展出一套國人可接受的兩岸論述，才能撕下親中、統一標籤，符合國內的新民意。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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