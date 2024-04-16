獨家／劉以豪卸下陽光形象！親吐私下其實很孤單：朋友不會約我
劉以豪與港星鄧麗欣主演新電影《白晝如焚》，兩人在片中愛得刻骨銘心，好久不見的劉以豪化身陰鬱男子「盧子峰」，多場揪心哭戲展現內斂演技。卸下陽光形象後的劉以豪，接受《NOWnews今日新聞》專訪吐露心聲，他因為工作繁忙的關係，失去了不少與朋友相聚的時間：「朋友其實已經不會約我了！」這也是他經常獨自上山露營的原因之一，談及這樣的現況，劉以豪不免還是露出一絲絲孤單的神情。
記者黃雅琪／台北報導
「我現在所有的朋友其實已經不會約我了！」劉以豪因為工作忙碌、常有臨時變動的關係，私下其實很難有時間與朋友聚會，身邊的人也習慣了他的工作型態，不會主動邀約劉以豪聚餐等等，他說：「我們已經習慣這樣的模式，所以沒有人在約，你只能知道明天有人在幹嘛，要去嗎？這樣。」
「幾乎已經沒有任何『邀約』，除了工作會有『邀約』之外，沒有任何其他人要約我！」劉以豪坦言，自己常因為臨時被安排工作，約了朋友卻沒辦法到場，久而久之容易造成友誼的不舒服：「不用過節（孤單），有時候你忽然想找人吃飯就會很孤單，怎麼大家有些人在過生日、朋友聚會，怎麼好像都跟我沒有關係啊！」
語畢，劉以豪又再次陷入沉思，像極了水瓶座（本人是獅子座）的男人；今年37歲的他變得更加成熟穩重，也早已認知到工作狀態難以調整，選擇獨自歸隱山林，投入大自然的擁抱，享受露營、陶藝、手沖咖啡、養植物等慢步調生活，就像劉以豪自己說的：「朋友不用多，實在就好了。」
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