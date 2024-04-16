黃子佼砸14萬升等VIP！可以客製化偷拍內容 受害者出現啦啦隊員
藝人黃子佼購買未成年不雅片風波至今仍持續延燒，而檢警也查出黃子佼購片來源是性犯罪網站「創意私房」，他是該網站的高級會員，目前除了將該網站強制封網之外，也透過金流鎖定80位高級會員的身分，將於近日進行搜索約談。而該網站的會員制度與點菜分類方式也曝光，更傳出為了滿足會員的心願會有賞金獵人專門提供服務，靠著偷拍不雅片一個月進帳百萬元，近日也爆出受害者驚見啦啦隊員、女主播等，掀起高度關注與討論。
記者洪生儒／綜合報導
根據《鏡週刊》報導，要成為「創意私房」的會員，得先繳會費1800元人民幣（約新台幣9000元），接著網站便會提供一個「二級會員」帳戶，並贈送「圖幣1800枚」，該等級會員只能購買初階影片。如果想升三級會員或是買更高階影片，網站則提供2種方式讓會員選擇，一種是「實名認證」，另一種是消費滿8000枚圖幣（約新台幣4萬元）。至於要升到四級以上的會員，則得再消費28000枚圖幣（約新台幣14萬元），會員若不想花這麼多錢，網站也有提供「跳級捷徑」，只要會員提供「原創影片」並同意賣片賺錢，提供片量越多就可成為高級會員。
此外，創意私房的高級會員除了可以購買稀有影片之外，還可以出價進行「懸賞」，或是獲得專屬的「客製化」內容，所以會有賞金獵人在網站中出沒，像是近期的「北投泡湯偷拍片」，也是在該網站開賣流出的。據了解，先前有會員許願想看啦啦隊員、女藝人、女主播的影片，後來就真的有流出相關不雅片，賞金獵人也靠著這些偷拍畫面在一個月內賺進百萬元，讓不少網友都相當擔心自己會不會也成了被偷拍的受害者。
「創意私房」在2012年成立，負責人叫做李湘，該網站的主機架設在中國，在這12年來獲利高達數億元新台幣，因為會員多為華人，所以點菜分類有「台灣菜」、「香港菜」、「私房菜」等，而未成年的不雅片則會標明「掐出水」，並依照下架時限標示「一日三帖」或「三日三帖」，表示限時在一天或是三天內會下架內容。
※【NOWnews 今日新聞
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