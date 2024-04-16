卓內閣三波人事10名無黨籍！今推4名產學界人士、從未參與過政治
準行政院長卓榮泰今（16）日公布第三波新任內閣名單，此次名單大多數皆為產業界專業人士，而截至目前三波人事、共15位新任內閣來看，共有10位為無黨籍。黨內人士指出，首任內閣組成符合準總統賴清德「民主大聯盟」的精神，任用跨黨派、跨領域、跨世代的成員，團結各界力量帶領台灣前進。
記者陳佩君／台北報導
賴清德第三波內閣人事上午揭曉，工程會主委由前宜蘭縣代理縣長陳金德擔任；經濟部長為號稱斜槓經濟人、身價上百億的郭智輝、數發部長為台灣資通訊領域頂尖專家黃彥男、國發會主委由兼具產業實務與專業顧問經驗的劉鏡清出任、國科會主委由曾為少棒主投、現為一線電腦巨擘的南臺科大校長吳誠文接下、金管會主委則是金融創新專家彭金隆被委以重任。
黨內人士指出，包含郭智輝、黃彥男、劉鏡清、吳誠文、彭金隆等人，皆是深耕業界多年專家、為產學界人士出身，且過去皆未有政治參與相關經驗，亦未參與政黨運作，新內閣無鮮明政黨、派系色彩，反而都是業界深獲肯定的資深專家，為台灣未來開創經濟新局，顯見賴清德用人唯才的精神。
黨內人士提到，對於產業人士入閣外界一致好評，期待結合過往實務歷練、專業知識，及深諳產業脈動與世界趨勢等能力，率領產業經濟、數位發展、創新科技、金融變革往前邁進，在全球供應鏈重組之際，為台灣打穩根基、開創新局。
新任內閣人事第三場發佈會今聚焦財政內閣，先前已正式公佈的內閣名單包括：閣揆卓榮泰、副閣揆鄭麗君、行政院秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱、內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、文化部長李遠（筆名小野）、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙。