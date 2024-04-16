「Curry乾妹」Cameron Brink也進聯盟了！成WNBA榜眼　擅長蓋火鍋

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NBA球迷對於 Cameron Brink應該不會陌生，因為她常常出現在Stephen Curry 的身邊，兩家人關係相當好，Brink的父母和 Stephen Curry的雙親在大學時期就是非常好的死黨，小時候Curry和Brink就常玩在一起，甚至在Curry進入到聯盟之後，仍會抽空指導小妹球技。勇士2022年奪得冠軍時，Brink也隨Curry家庭參加冠軍遊行，並與Curry合照，當時她亮眼的外型就吸引了不少討論，甚至被球迷封為「女籃界的卡麥蓉狄亞」。
Brink在NCAA女籃的成績也十分出色，193公分的身高和一雙長臂，讓她在防守上的優勢得天獨厚，曾贏得2023年Vienna FIBA 3×3 World Cup冠軍以及連續4年獲選NCAA全美最佳陣容，還被評選為 WBCA Division I「年度最佳防守球員」。
在史丹佛大學的生涯中，Brink參加了135場比賽，其中122場是先發出賽，她在2023-24賽季，場均可貢獻17.4分11.9籃板3.7阻攻，球隊以30勝6敗的戰績結束了本賽季。她以打內線為主，大學4年場均只出手1.3次三分球，生涯三分命中率為29.9%。
洛杉磯火花去年以17勝23敗的戰績結束WNBA賽季，火花隊隊史曾3度奪下WNBA冠軍，但最後一冠已是在2016年。Brink的加入將為火花在攻防兩端帶來強大的內線影響力，她是一名出色的防守球員，優異的護框者。
本屆WNBA選秀大會狀元是Clark、榜眼為Brink，率領南卡羅萊納州大奪冠的中鋒Kamilla Cardoso則成為探花。
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