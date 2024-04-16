今日廣場》李妍慧／520新氣象？盼透過「虛擬貨幣專法」落實創新

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相較於台灣這8年內政與外交領域持續進步，在數位領域、資訊安全上，台灣似乎落後國際，除了提到跟歐盟、英國、美國，甚至中國相比，台灣對社群監管的力道實在很「謹小慎微」之外，就加密貨幣監管與建立相關制度，台灣也需要面向國際。
對台灣政壇與國會來說，監管加密貨幣並非新題，近年政府也逐步建立相關監理原則，先是確立金管會擔任虛擬資產主管機關，再者正式發布「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」，透過引導業者強化內部控制，強化客戶權益保障，但這樣監管強度還不夠，我們仍需一部「虛擬貨幣專法」保障虛擬資產客戶，也需要透過專法把「管理虛擬資產平台及交易業務事業（VASP）指導原則」法制化，讓虛擬貨幣登記與交易規範有更強約束力，更重要是當金管會專法動起來，其他部會才有更多的工具，像進一步推動虛擬貨幣作為政治獻金標的物，不讓科技創新成為境外勢力介選的墊腳石。
這幾年在媒體新聞中，陸續出現全球加密貨幣交易所「堅守自盜」、「捲款潛逃」、「破產」的消息，2021年土耳其加密貨幣交易所Thodex創辦人捲走用戶資金潛逃至國外、2022年FTX無預警聲請破產，台灣則有50萬人受影響，推估損失上百億。而當台灣存款保險運作機制良好，讓多數存戶不受銀行倒閉影響時，合法取得虛擬資產也該得到基本保障，既然金管會有意推動「虛擬貨幣專法」，應儘早導入虛擬資產第三方託管與保險、再保險機制，保障用戶資產。
此外，虛擬貨幣除了如報載，成為某些人從事非法交易工具之外，近年台灣也出現收受中資「虛擬貨幣」政治獻金，違反「反滲透法」案例。這都凸顯將「虛擬貨幣」納入政治獻金規範之必要，但這也繞不開「虛擬貨幣專法」制定。足顯「虛擬貨幣專法」對國內法制重要性。
準總統賴清德「行動創新AI內閣」正積極組建，金管會主委黃天牧已表示，金管會已委外研究針對虛擬資產訂定專法的可行性，預計專法今年 9 月可出爐，但他的任期只到 5月19日為止。我們在此呼籲，國家政策具延續性，即便未來金管會主委由誰擔任，「虛擬貨幣專法」都應視為「行動創新AI內閣」未來施政重中之重。新時代、新氣象，期待新內閣能以實質作為實踐「行動」、「創新」。
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