大批韓國辣椒粉出包！食藥署邊境攔截5批　全數退運銷毀

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林金富表示，以往台灣的辣椒粉輸入來源為中國，但因為先前出現蘇丹紅問題、相關製造商都被暫停受理輸入申請，因此業者轉往韓國採購辣椒粉，上週檢出5批自韓國輸入了辣椒粉殘留農藥「克美素」，但台灣法規應不得使用於辣椒粉產品，總計1.1萬公斤遭退運或銷毀。
針對農藥克美素，林金富表示，該農藥是一種生長調節劑，可使用於大麥、小麥、小麥麵粉、油菜籽、棉籽、菊花、菜籽原油、黑麥、黑麥粉等，都分別有規定容許量，但並未核准使用於辣椒粉等產品。
至於農藥二四地，食藥署說明，該農藥的定量極限為0.05 ppm，由於該產品檢出超標，因此違規。二四地為一種植物生長調節劑和除草劑，常用於防止番茄、茄子、辣椒等因低溫或高溫引起落花和促使提早結果。
林金富指出，這次韓國辣椒粉檢出的克美素殘留濃度都算低，其實算是安全，只是國內沒有訂標準，但韓方要賣來台灣，就要遵守我們的規定，食藥署已於4月12日發函，要求韓方提出書面資料說明不符合原因及改善與預防措，若韓國5月27日逾期未回覆，屆時將將再次函文。
此外，林金富說明，為防範不合格辣椒粉進入國內，目前針對各國來源的乾辣椒與辣椒粉都採取監視查驗措施，即對於農藥與蘇丹紅等都是100%逐批查驗，針對中國的相關措施一定會持續到年底，但其餘國家會每3個月檢視一次風險。