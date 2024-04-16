設計「奧運聖火炬」封神！Anthony Howe作品再跨足時裝、遊戲大作
▲2016里約奧運，由美國藝術家Anthony Howe設計的奧運主聖火炬令世人驚艷。（圖／ AP美聯社）
記者
張志浩／綜合報導
2024-04-16 12:01:00
2024巴黎奧運再過3個月拉開序幕，本屆奧運聖火將從5月8日從法國馬賽開始，穿越400個城市、64個地區，並在7月26日抵達巴黎，而回顧聖火歷史，除了象徵和平、傳承外，「主火炬外型」除了包含設計師的創造力，更要融合當下國際氛圍，其中2016年美國藝術家 Anthony Howe 的「風動力雕塑火炬」可說是近幾屆最令人驚艷的作品，奧運結束後，Anthony Howe不只繼續將作品遍佈世界各地，近期更跨足遊戲領域，讓遊戲角色更具魅力和立體。
目前70歲的Anthony Howe年輕時曾做過倉庫保管員，他在工作時發現金屬物品的魅力，因此日後藝術作品大多由各種小部件組裝，更特別的是，Anthony Howe從小就對「風」特別有興趣，種種原因讓他認為，「靜態的視覺世界不有趣，它們應該要能動起來」。 時間來到2016年里約奧運前，主辦方邀請Anthony Howe操刀聖火主火炬的設計，他花費近1年的時間，將傳統金屬加工技術和計算機輔助設計的相互配合，將一個個金屬組裝起來，完成了巨大的「螺旋形雕塑作品」，在風的吹拂下，主火炬不斷在空中轉動，象徵「能量的起源」，和當屆奧運強調的「節約、環保」相互呼應。 ▲Anthony Howe設計的2016里約奧運聖火炬，以風動力為主軸，象徵「能量的起源」。（圖／ AP美聯社）
事實上，不只2016里約奧運的主火炬令世人驚豔，Anthony Howe的「風動力作品」，無論是在建築外的裝置藝術、時裝秀上與模特和伸展台上的背景搭配，甚至是進入虛幻的遊戲電玩世界，都能看見Anthony Howe的設計足跡。
而Anthony Howe近日也參與韓國遊戲大廠 Nexon 開發、台灣遊戲橘子代理的大作《波拉西亞戰記》的角色設計，韓國團隊透過多種途徑和Anthony Howe取得聯繫後，雙方透過「kinetic art (動態藝術) 」運用在妖精「潔珞」、「艾倫」、「費萊茨」的元素設計上，完成非常絢麗又帶有威嚴的「妖精專屬形象」，Anthony Howe再次展現驚人的藝術靈感和創造力。 ▲美國藝術家Anthony Howe。（圖／ AP美聯社） ▲Anthony Howe將風動力作品融合《波拉西亞戰記》的角色設計。（圖／《波拉西亞戰記》 YT） VIDEO