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人物／最懂半導體的經濟部長！郭智輝出線接「燙手山芋」

▲賴清德新任內閣人事公布，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝出任。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）
▲賴清德新任內閣人事公布，經濟部長由崇越集團董事長郭智輝出任。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.04.16）

記者鄭妤安/台北報導

第三波內閣名單於今（16）日出爐，經濟部長爆出大黑馬，由崇月集團董事長郭智輝出線，讓眾人跌破眼鏡。郭智輝深耕半導體、光電領域多年，其專業更擴及大健康產業，他英才輩出、縱橫全球市場，然而，經濟部各種爭議性問題有如燙手山芋，各界都在關注這位新任部長如何做出「對的選擇」。

準總統賴清德將於5月20日上任，近日新內閣名單也陸續出爐，第一波內閣名單包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、秘書長龔明鑫、行政院發言人陳世凱；第二波內閣名單則有內政部長劉世芳、交通部長李孟諺、法務部長鄭銘謙、教育部長鄭英耀、文化部長小野（李遠）。

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準行政院長卓榮泰於今日上午公布第三波內閣名單，揭曉6大財經部會首長人選，其中，現任數位發展部長唐鳳確定出局，未來將由台灣資通訊領域的頂尖專家，同時身兼中研院資訊創新科技研究中心主任黃彥男接掌數發部，資誠創新諮詢公司前董事長劉鏡清出任國發會主委，政大保險系教授彭金隆任金管會主委，宜蘭縣前代理縣長陳金德任工程會主委。

其中，萬眾矚目的「經濟部長」一職則延攬崇越集團董事長郭智輝出任。經濟部如同一個龐大的機器，主管機關眾多，事業單位各有山頭，而「經濟部長」無疑是個政治風險極高的官位，不僅業務龐雜、包山包海，還有各界多雙眼睛緊盯。郭智輝在產業界有「斜槓經濟人」的稱號，涉足多項專業，更長期深耕半導體、光電等科技領域，雖以黑馬之姿跌破眾人眼鏡出線，卻非常符合經濟部所需的領導人選。

回顧郭智輝年輕時曾面臨重大的人生轉捩點，在當時的鴻海董事長郭台銘邀請他加入子公司擔任經理時，他卻毅然決然選擇老東家勝記，並在入股成為股東後，與夥伴自立門戶崇越科技。崇越在台灣半導體王國建立綿密的供應網絡，雖說拒絕郭台銘的邀請可能在當下任誰都會覺得可惜，然而，郭智輝在關鍵時刻的選擇與長期累積的專業，使他成為極其可貴的台灣半導體產業發展歷程前線見證人。

郭智輝不滿於現狀，求新求變求突破，領導崇越將業務擴及至民生食品及健康樂活產業，成立「安永生物科技」，將科技業的細微管理導入食品業。從半導體發展、生技，再到大健康產業，郭智輝似乎無所不能，也不難看出卓榮泰對其評價極高，認為他具備打造產業國際供應鏈的豐富經驗，期盼他在升任經濟部長後，能發揮在業界強大的知識與廣大的人脈，持續推動6大核心戰略產業，同時發展半導體、人工智慧、軍工、安控，以及通訊等5大信賴產業，扶植中小企業與新創。

外界對於經濟部的質疑聲浪可謂海嘯等級，盤點台灣今年具爭議性的話題，經濟成長、停電跳電頻傳、2025年再生能源占比難達標等，多數都與郭智輝剛接下的經濟部沾邊，可說是滿手的燙手山芋，其中又以產業、民怨不斷的「5缺」問題最為棘手。他英才輩出、縱橫全球市場，但畢竟產學界與政治圈必然不同，各界都在關注，這匹意外與賴清德國政藍圖不謀而合的大黑馬，如何「做對的選擇」繁榮台灣。

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