60元幸福餐盒超商開賣！一鍵掌握進貨門市、數量：9大通路都有賣

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家樂福量販店、家樂福超市、全聯福利中心、全家便利商店、7-ELEVEN、國立臺灣科技大學、中華非比關懷協會、新北市板橋區心智障礙者家長協會、營養師農場，共9大單位都能買到幸福餐盒。
幸福食材網查詢數量、販售門市
搶幸福餐盒不撲空，進入農業部 「零飢餓行動計畫」指導設置的「幸福食材網」點選「60元幸福餐盒通路店家總覽」，選擇想要購買的響應單位，以及縣市，就可以查詢鄰近的超商是否有販售幸福餐盒，以及各門市每日供應餐盒數量。
全家便利商店
每日00:00~06:00進貨開售，全台超過200間門市開賣，鎖定「文教及醫院型店舖限量開賣」，各店販售數量不一定，販售餐盒數量有出現過50個、20個、30個。
共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，其中白帶魚排更是獨家販售，選用台灣永續海鮮國產白帶魚排；雞胸肉為份量超值的台灣永續國產雞胸肉，兩款便當皆搭配4道國產蔬菜及蛋品的配菜，搭配4道國產蔬菜及蛋品的配菜。
7-ELEVEN
每日00:00~06:00進貨開售，1500家門市鎖定在「全台鄰近校園周邊」。
7-11幸福餐盒有3道菜和1份主食，每份60元，嚴選在地雞胸肉滷製並佐以蒜蓉增添道地台式風味，像是菜脯蛋、滷紅蘿蔔等豐富配菜，還有來自雲林、彰化等產地的紅蘿蔔、豆芽菜、青江菜等炒時蔬。
全聯便利中心
午餐10點～11點之間補貨；晚餐15:30到16:00補貨。
全聯幸福餐盒在全台319間門市同步販售，每週共限量6萬個，業者預計2024年將增至600家門市提供，且中南部的鄉親也買得到，將在雲林以南至北高雄的部分門市供應幸福餐盒。