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60元幸福餐盒超商開賣！一鍵掌握進貨門市、數量：9大通路都有賣

▲「全家」幸福餐盒有白帶魚排、雞胸肉2款，大份量主餐搭4道配菜，60元超值開賣。（圖／全家提供）
▲「全家」幸福餐盒有白帶魚排、雞胸肉2款，大份量主餐搭4道配菜，60元超值開賣。（圖／全家提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

全聯、全家、7-11攜手農業部推出的「幸福餐盒」每份只要60元，超高CP值讓民眾瘋搶，想要入手可得提早確認上架時間、通路，消費者可至官方指導推出的「幸福食材網」，一鍵就能查詢住家附近的超商、全聯有沒有賣，且標清每日販售數量、供應時間，除了超商跟全聯外，其實共有9大通路都有供應幸福餐盒。

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9大單位響應販售幸福餐盒
家樂福量販店、家樂福超市、全聯福利中心、全家便利商店、7-ELEVEN、國立臺灣科技大學、中華非比關懷協會、新北市板橋區心智障礙者家長協會、營養師農場，共9大單位都能買到幸福餐盒。

幸福食材網查詢數量、販售門市
搶幸福餐盒不撲空，進入農業部 「零飢餓行動計畫」指導設置的「幸福食材網」點選「60元幸福餐盒通路店家總覽」，選擇想要購買的響應單位，以及縣市，就可以查詢鄰近的超商是否有販售幸福餐盒，以及各門市每日供應餐盒數量。

▲（圖／翻攝自官網）
▲進入農業部 「零飢餓行動計畫」指導設置的「幸福食材網」點選「60元幸福餐盒通路店家總覽」即可查詢。（圖／翻攝自官網）
全家便利商店
每日00:00~06:00進貨開售，全台超過200間門市開賣，鎖定「文教及醫院型店舖限量開賣」，各店販售數量不一定，販售餐盒數量有出現過50個、20個、30個。

共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，其中白帶魚排更是獨家販售，選用台灣永續海鮮國產白帶魚排；雞胸肉為份量超值的台灣永續國產雞胸肉，兩款便當皆搭配4道國產蔬菜及蛋品的配菜，搭配4道國產蔬菜及蛋品的配菜。

▲全家4/15起開賣幸福餐盒，選用國產新鮮食材，共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，其中白帶魚排更是獨家販售。（圖／全家提供）
▲全家4/15起開賣幸福餐盒，選用國產新鮮食材，共有白帶魚排、雞胸肉2款主餐可選擇，其中白帶魚排更是獨家販售。（圖／全家提供）
7-ELEVEN
每日00:00~06:00進貨開售，1500家門市鎖定在「全台鄰近校園周邊」。

7-11幸福餐盒有3道菜和1份主食，每份60元，嚴選在地雞胸肉滷製並佐以蒜蓉增添道地台式風味，像是菜脯蛋、滷紅蘿蔔等豐富配菜，還有來自雲林、彰化等產地的紅蘿蔔、豆芽菜、青江菜等炒時蔬。

▲全聯60元幸福餐盒超搶手，超商部分7-11與全家同樣也於昨（15）日開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）
▲全聯60元幸福餐盒超搶手，超商部分7-11與全家同樣也於昨（15）日開賣60元幸福餐盒。（圖／7-11提供）
全聯便利中心
午餐10點～11點之間補貨；晚餐15:30到16:00補貨。

全聯幸福餐盒在全台319間門市同步販售，每週共限量6萬個，業者預計2024年將增至600家門市提供，且中南部的鄉親也買得到，將在雲林以南至北高雄的部分門市供應幸福餐盒。

▲全聯60元幸福餐盒太夯，預計擴展至300門市開賣，還有小時達外送服務。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯幸福餐盒在全台319間門市同步販售，每週共限量6萬個，業者預計2024年將增至600家門市提供。（圖／記者鍾怡婷攝）

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