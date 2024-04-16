快看身分證！5月壽星住高雄晶英6折起 墾丁凱撒旅展優惠4299元起
御盟集團將於2024年5月25日迎接27週年，旗下頂級住宿品牌晶英國際行館祭出最低6折優惠。週年慶期間（5月1日至6月30日）五月壽星預定「御盟27｜五月壽星限定住房專案」即享72折優惠；5月25日之壽星，享6折超值優惠。未符合上述身分的消費者，晶英國際行館也推出「限量指定日專案」，平日雙人於指定日期入住御典侶驛/雙驛房型只要6,500元，行館再加碼贈送雲垂樓套餐兩客。至於墾丁的凱撒大飯店，則搭配台中春季旅展選於4月19日至4月23日推出「春季線上旅展」訂房優惠，景觀客房雙人入住含早餐每晚4,299元起。
記者葉盛耀/綜合報導
御盟集團創立27年，集團旗下共有15個品牌，覆蓋旅宿、餐飲和當代藝術領域。其中以晶英國際行館設計屢獲國際大獎肯定，嚴謹細緻的服務和出色的住宿體驗更吸引了無數遊客。晶英國際行館為歡慶御盟27週年推出「御盟27｜五月壽星限定住房專案」，與御盟集團同樣在五月生日的壽星，於5月1日至6月30日享入住指定房型72折優惠；與御盟集團同日（5月25日）慶生之壽星，即日起預定專案享週年慶期間入住最超值6折優惠。以雙人入住御質行驛（高樓層套房）為例，6折優惠下每人只要3,200元不到，即可享受晶英國際行館內通常要價破萬元（雙人房）的頂奢住宿體驗。
對於不是5月生日的消費者，晶英國際行館也推出預定「限量指定日專案」，於指定日期入住，雙人入住18坪御典侶驛/雙驛市景房型，內含兩客雲垂樓精緻餐點與特調，專案售價6,500元。搭配高鐵飯店聯票，旅客訂房加購高鐵標準車廂車票最低7折起。
作為享譽國際的Ukai集團海外第一家分店，Ukai-tei Kaohsiung也祭出「滿五千送三百」的優惠，5月1日至6月30日於Ukai西餐、懷石、鐵板燒消費滿5,000元即贈300元抵用券，滿10,000元贈600元，依此類推。入住晶英國際行館之房客用餐再享平日九折優惠。
適逢5月母親節，5月8日至10日用餐即贈母親節限定甜點。除了美食，也可以選擇「藝術美肌｜VALMONT SPA 奢寵護膚住房專案」由內而外呵護辛勞的媽媽，雙人入住御景侶驛或御心侶驛港景房只要13,520元起，內含兩客早餐及價值4,900元的VALMONT SPA甦活療程（60分鐘）乙套，行館再加碼贈送UKAI主廚監製烘焙點心與調飲。
另外，墾丁凱撒大飯店則搭配台中春季旅展將開跑，選於4月19日至4月23日，一連五天舉辦「春季線上旅展」訂房優惠，景觀客房雙人入住含早餐每晚4,299元起，暑假平日週一至週四入住每晚也只要6,299元起。
不僅如此，凡於線上旅展期間預訂三天兩夜專案，4-8月每房加碼再享2位12歲以下兒童免費入住及發現西餐廳早餐，三天兩夜平均每人每晚最低只要1,075元起。另有奢華的豪華花園套房，旅展優惠19,888元起，下殺45折。