突發文「動我一個還不夠？」挨轟 蔣萬安爆內幕：懂的人就懂
台北市副市長李四川頻被外界點名可能參選2026新北市長，不過近日傳出若李四川不參選，可能改由副市長林奕華披掛上陣。對此，台北市長蔣萬安15日被問及相關問題，直言「你們動我一個副市長不夠，還要動我另外一個副市長，下禮拜要動到我市府裡面哪一個同仁？」而晚間蔣萬安又在社群軟體threads上發文「動我一個不夠，還要動我兩個喔？」貼文一出，被網友罵爆。蔣萬安今（16）日針對此事作出回應，指在threads上面就是murmur，大家懂的人就會懂。
記者王德蓉／綜合報導
外傳若李四川不參選2026新北市長，可能改由另一位副市長林奕華披掛上陣；蔣萬安15日上午直言「你們動我一個副市長不夠，還要動我另外一個副市長，下禮拜要動到我市府裡面哪一個同仁？」沒想到當日晚間又在threads上發文，直言「動我一個不夠，還要動我兩個喔？」
對此，蔣萬安今被問到貼文一事，他表示在threads上面就是murmur（碎碎念），大家懂的人就會懂，隨後又稱「自己吃冰淇淋有2顆，二寶、三寶動我一顆，還要動第二顆」。面對該篇貼文被網友罵爆，蔣萬安表示，threads大家可以發表自己意見，這種意見都很好，未來也會會持續在threads、臉書或ig上發文，除增加互動，也非常願意年輕朋友Tag他，發表看法跟一些建議。