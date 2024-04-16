孫藝真出道25年首度來台！女神維持「零贅肉」完美身材全靠這招
42歲南韓女神孫藝真出道以超高顏值走紅，前幾年因演出《愛的迫降》演藝事業再攀高峰，還和男神玄彬修成正果，仙氣風靡全亞洲。今（16）日孫藝真來台出席代言活動，也是她出道25年首度訪台，讓台灣粉絲暴動。
記者吳昕蓓／綜合報導
孫藝真今（16）日搭飛機抵台，下午3點將出席品牌代言活動，讓粉絲十分期待。事實上，孫藝真雖然已經42歲，卻完全看不出歲月在臉上留下的痕跡，女神顏值超凍齡，這全歸功她平常勤奮不懈的保養，她曾透露過保養秘訣，會以檸檬水洗臉，清潔後以溫毛巾熱敷，再以清水洗淨。
不僅如此，孫藝真纖瘦的身材更是完全沒有贅肉，她從以前就堅持每天運動，就算是拍戲的日子，也會盡量維持每週運動三天，每次40分鐘到1小時，她已經堅持做瑜珈、皮拉提斯、禪柔長達10年，保持身體健康年輕的同時，作為女演員也讓自己的鏡頭上永遠是最漂亮的模樣，自律性格令人敬佩。
不僅如此，擅長運動的孫藝真還會打高爾夫，和老公玄彬就是因為一起打高爾夫感情升溫，過去她還曾被稱讚打球姿勢標準又優雅，她甚至還持有TRX講師證照，孫藝真曾自曝，運動已經填滿她的生活，也不難理解女神為何總是能保持完美身材了。
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