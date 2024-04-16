唯獨這個人不行！衛福部長接任人選未定 工會曝他曾「拒絕對話」
準總統賴清德新內閣組成陸續出爐，但衛福部長仍未確認，但傳出民進黨前立委邱泰源也是可能人選之一。台灣醫療工會聯合會通過聲明強調，邱泰源曾經拒絕與工會對話，不會是新任部長的理想人選；中華民國身心障礙聯盟（身障盟）也指出，邱泰源曾帶頭阻撓《醫療機構設置標準》修正草案，因此無法接受邱擔任衛福部長。
記者林志怡／台北報導
對於新任衛福部長人選，聯合會發佈聲明直言，「我們認為前立委邱泰源不是理想人選，因其曾拒絕與我們對話並聽取意見」，並強調聯合會期待新任部長能夠延續並強化現任衛福部長薛瑞元所建立的、與醫療工會的定期溝通機制。
此外，聯合會指出，新任部長對台灣的醫療體系應有深入的理解，能識別當前挑戰與政策的效果及其不足，並重視不同醫事職類的多元發展，並要具有改革的決心，才能處理醫療人力短缺和醫療品質下滑等問題，應增加政府對健康領域的投資，並制定有效的策略。
聯合會也強調，新任部長應高度重視醫療專業人士的建議，並避免被特定財團利益左右，以確保醫療的公共性，若候選人來自醫院管理背景，也要檢視其任內是否發生重大的勞資糾紛或職業安全事件。
中華民國身心障礙聯盟（身障盟）則表示，邱泰源曾帶頭阻撓《醫療機構設置標準》修正草案，使原本希望可以建構友善的診所醫療環境；立意良善的宗旨卻無法在預告後正式公告執行，至今無果，同樣表示無法接受邱泰源作為衛福部長接任人選。