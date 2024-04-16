險停電驚動台積電！股價跌破800元大關 台電澄清：產程未受影響
台電昨（15）日晚間傳出供電量不足，備轉容量率一度掉到2.8%，原已做好要對台北、基隆進行大限電的計畫，幸好水力發電全開，加上緊急向台積電求援，才躲過一劫，但此舉引發外界熱議，也驚動台積電股價，今（16）日早盤重挫16元至790元，失守800元大關。
記者鄭妤安/台北報導
台電昨日晚間說明，和平電廠因0403地震造成損壞，原定1號機15日就要修好，但因餘震不斷難以歸隊，且傳出台中火力電廠7號機破管，大潭電廠8號機又跳機，傍晚用電高峰時太陽光電又難銜接，備轉容量一度只剩2%多，差點造成北台灣大停電，所幸協調台積電等大廠減少用電，且台積電等國內緊急柴油發電機組上線供電後，供電暫時穩住。
對此，台電今日緊急召開記者會澄清，發言人蔡志孟表示，受花蓮0403地震影響，許多機組受損，又逢檢修月，昨日確實有向民間求援，但其實即使民間未配合電量仍夠用，待機組檢修完畢陸續歸隊，夏季用電也無虞，請民眾不用擔心。台電也強調，台積電沒有減少用電，是啟用自備發電機，對其產程不受影響。
蔡志孟進一步指出，台電有請求民間用電配合機制，部分用戶端有簽約，可配合將次要用電降低，另外，也有默契配合廠商，如台積電。兩者配合後降低用電量後，都會有電費減免優惠，當然，台積電屬於默契配合，電費優惠也不是主要目的，約支援20至30萬瓩，重申「台積電產程未因此受到影響」。